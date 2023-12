Afrique de l'Ouest: BRVM - Interruption de la tendance baissière de la capitalisation du marché obligataire en fin de semaine.

La tendance baissière de la capitalisation boursière du marché des obligations de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) qui s'est déroulée sur plusieurs journées, s'est interrompue au terme de la séance de cotation de ce vendredi 22 décembre 2023 avec une augmentation de plus de 26 milliards FCFA.

Cette capitalisation est en effet passée de 10 286,653 milliards de FCFA la veille à 10 313,510 milliards de FCFA ce vendredi 22 décembre 2023, soit une hausse de 26,857 milliards.

Quant à celle du marché des actions, elle est dans la même dynamique, enregistrant une augmentation de 74,471 milliards, passant de 7 815,748milliards de FCFA la veille à 7890,219 milliards de FCFA ce vendredi 22 décembre 2023.

Concernant la valeur totale des transactions, elle est redescendue à 853,768 millions de FCFA alors qu'elle se situait à 4,723 milliards de FCFA le 21 décembre 2023.

Tous les indices sont au vert. L'indice BRVM Composite a progressé de 0,95% à 212,09 points contre 210,09 points la veille.

Quant à l'indice BRVM 30, il a augmenté de 0,85% à 106,66 points contre 105,76 points précédemment.

La plus forte hausse est celle de l'indice BRVM Prestige (indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) qui a enregistré une hausse de 1,66% à 100,16 points contre 98,52 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BICICI Côte d'Ivoire (plus 7,28% à 7 495 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 7,35% à 730 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (plus 5,77% à 2 200 FCFA) et Nestlé Côte d'Ivoire (plus 5,71% à 7 500 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Air Liquide Côte d'Ivoire (moins 7,06% à 790 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 3,61% à 800 FCFA), BOA Sénégal (moins 3,03% à 3 200 FCFA), SOGC Côte d'Ivoire (moins 2,80% à 3 300 FCFA) et Sicable Côte d'Ivoire (moins 1,96% à 1 000 FCFA).