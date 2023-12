Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 23 Décembre 2023

Présidence du Pdci-Rda : Tidjane Thiam succède à Henri Konan Bédié

Le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (Pdci-Rda) a un nouveau président. Il a été élu hier à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Au terme d’un vote, Tidjane Thiam a été plébiscité par les congressistes. L’ingénieur et ancien patron de Crédit Suisse a obtenu 4001 voix (96,48% des votants) contre 134 voix (3,23%) pour son challenger Jean-Marc Yacé. Rapportent Fratmat.info. L’ancien patron de Crédit Suisse devient ainsi le troisième président de ce parti de 77 ans. Après son oncle, Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié.

Sénégal : Justice et lois- La condamnation du maire de Dakar Barthélémy Dias confirmée par la Cour suprême

Au Sénégal, Barthélémy Dias, l’actuel maire de Dakar, a vu sa condamnation à deux ans de prison ferme dont six mois avec sursis confirmée par la Cour suprême vendredi 22 décembre en début d’après-midi. Il avait été jugé après la mort d’un homme, Ndiaga Diouf, tué par balle en 2011 devant la mairie de Mermoz-Sacré Cœur dont il était le maire à l’époque. Une peine qu’il a déjà purgée en détention provisoire, mais qui confirmée risque de lui faire perdre son poste de député. (Source : adakar.com)

Guinée : Incendie à Conakry- La Cote d’Ivoire apporte sa compassion au peuple guinéen

La Côte d’Ivoire a témoigné sa solidarité à son voisin guinéen, durement éprouvé par un incendie meurtrier survenu au milieu de la nuit du 17 au 18 décembre 2023 à Conakry, suite à une gigantesque explosion dans le principal dépôt d’hydrocarbures du pays. Sur instructions du Président de la République, Alassane Ouattara, le Premier ministre Robert Beugré Mambé a organisé l’assistance humanitaire ivoirienne en procédant à l’envoi à Conakry, le 20 décembre 2023, d’une délégation officielle conduite par le ministre des Affaires étrangères, Léon Kacou Adom. Le Chef de la diplomatie ivoirienne était accompagné d’un détachement de Sapeurs-pompiers militaires dont notamment des spécialistes de blessures chimiques et de grands brulés. Plusieurs cargaisons de médicaments et cent mille litres de carburant ont également été convoyés vers ce pays frère. En plus de ce soutien humain, matériel et logistique, la Côte d’Ivoire a tenu à apporter une aide financière à son voisin, aide concrétisée par la remise d’une enveloppe de cinq cents millions francs Cfa. Il convient de rappeler que ce grave incendie a causé 18 décès, 190 personnes blessées et d’importants dégâts matériels. (Source : fratmat.info)

Mali : Lutte contre le terrorisme- L’armée neutralise une figure importante de la rébellion Touareg

Les forces armées maliennes (FAMa) ont neutralisé jeudi 21 décembre 2023, une figure importante de la rébellion Touareg, ont annoncé ce vendredi, les autorités.« Le Colonel Hassan Ag Fagaga, une figure importante de la rébellion Touareg, est décédé dans des frappes aériennes maliennes menées hier soir (dans la nuit de jeudi à vendredi 22 décembre, Ndlr) à Tinzawaten, près de la frontière avec l'Algérie », a annoncé sur son site, l'Alliance des États du Sahel (Aes).

Togo : Société- Incendie au marché d’Agoè Assiyéyé

Un incendie d'une grande ampleur s'est déclenché ce jeudi soir aux environs de 21 heures au marché de d'Agoè Assiyéyé, a-t-on constaté à travers plusieurs vidéos relayées sur les réseaux sociaux.Cet incendie produisant de grande fumée épaisse dans l'air ne cesse de se répandre montre plusieurs vidéos, depuis presque d'une heure. Plusieurs magasins sont détruits et d'autres magasins courent encore le risque d'être carbonisés. Dans certaines vidéos postées, on aperçoit des personnes sauvées des marchandises le plutôt possible, ainsi que des cris des commerçant(e)s en alarment pour leurs biens emportés dans le seul endroit qui leur assurait leur gagne-pain. Pour l'instant, les sapeurs-pompiers sont sur les lieux pour essayer d’éteindre les flammes et de minimiser les dégâts. (Source : alome.com)

Bénin : Affaire de casse d’une banque- 10 ans de prison requis contre un ex-député

La Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (CRIET) a mis sur la table, le jeudi 21 decembre 2023, l'affaire de casse d'une banque dans laquelle est impliqué l'ancien député Désiré Vodonou et deux coaccusés. Le parquet spécial a requis une peine de 10 ans de prison et plusieurs millions d'amende à leur encontre. Dans cette affaire, Désiré Vodonou, Sy Sérigne Abdoul Aziz (informaticien sénégalais), et Sylvestre Attadé (chef d'agence de la filiale d’une banque commerce) étaient poursuivis pour « accès et maintien illégal dans un système informatique, escroquerie et blanchiment de capitaux ». Pour les faits d'escroquerie, le parquet spécial a requis la relaxe au bénéfice du doute en faveur de Désiré Vodonou et de ses coaccusés. Cependant, pour blanchiment et entrave au fonctionnement d'un système informatique en vue d'un profit, une peine de 10 ans de prison ferme et 50 millions de Fcfa d'amende ont été réclamées. (Source : acotonou.com)

Niger : Après la fermeture de son ambassade à Niamey- La France engage le processus de licenciement de son personnel local

Le Ministère Français de l’Europe et des affaires étrangères a, dans une lettre adressée, le mardi 19 décembre 2023, au personnel local de sa représentation diplomatique à Niamey, décidé de la fermeture de son ambassade et annoncé le processus de licenciement de son personnel local. En conséquence, poursuit la lettre, « le ministère de l’Europe et des affaires étrangères de la République française est contraint à regret de procéder à la fermeture de l’ambassade pour un délai indéterminé ». Par ailleurs, le Ministère des affaires étrangères de la France annonce dans cette même lettre le licenciement du personnel local de sa représentation dont le processus est déjà engagé dans le respect des règles en la matière. (Source :anp)

Gabon : Protection de la faune- Vive polémique autour de la chasse à l’éléphant

Au Gabon, le conflit homme-éléphant prend un nouveau tournant. Il y a plus d’une semaine, le président de la transition, a autorisé les populations à tuer des éléphants qui ravagent leur champ ou cassent leurs cases. Plusieurs Ong et des chercheurs ont tenu une réunion jeudi à Libreville pour réfléchir sur la question. Quand le président de la transition, en tournée à l’intérieur du pays, a autorisé les populations à tuer des éléphants, elles ont applaudi cette annonce. Ceci, alors que le gouvernement d’Ali Bongo avait fait de la protection des éléphants une priorité absolue. (Source : alibreville.com)

Rca : Insécurité- La montée des vols à main armée exaspère les habitants de Birao

Les vols à mains armées prennent de l’ampleur depuis quelques semaines aux alentours de la ville de Birao dans la Vakaga. Plusieurs personnes se sont fait dépouiller par des hommes armés non identifiés. Parfois, les malfaiteurs tuent leurs cibles avant d’emporter leurs biens.Ces braquages se produisent régulièrement dans les villages Kaffao, Dahal, Nganai et Massa. Pour ce mois de décembre, en l’espace de deux semaines, deux personnes ont été tuées et deux autres blessées. En plus, deux motos ont été volées et 3 autres incendiées. (Source : abangui.com)

Burkina Faso : Santé- Le pays renforce ses infrastructures sanitaires

Le Burkina Faso intensifie ses efforts dans le renforcement des infrastructures sanitaires, avec une attention particulière portée à l'amélioration des services d'imagerie médicale. Les Centres hospitaliers universitaires (Chu) de Bogodogo et de Sourô SANOU ont bénéficié de l'acquisition de nouvelles Imageries par résonance magnétique (Irm), une avancée significative pour le diagnostic et la prise en charge des pathologies. Elle s'avère particulièrement utile dans le suivi des pathologies chroniques, en particulier dans le traitement du cancer, offrant une précision et une qualité d'image supérieures par rapport à d'autres techniques d'imagerie. Les progrès dans le domaine de la santé au Burkina Faso se manifestent également par la construction et l'équipement de centres de santé, ainsi que par la formation continue du personnel. (Source : aouaga.com)