Afrique: L'Angola officialise sa sortie de l'OPEP

Luanda — Le Gouvernement angolais a déjà envoyé à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) le document qui officialise sa sortie volontaire de ce bloc économique, à compter du 1er janvier 2024.

Selon le ministère des Ressources minérales, Pétrole et Gaz (MIREMPT), la communication a été envoyée au secrétaire général de l'OPEP, Haitham AL Ghais, en vue d'officialiser le retrait de l'Angola de l'organisation intergouvernementale.

"Le Gouvernement de l'Angola communique par la présente la décision de se retirer de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, avec effet au 1er janvier 2024, conformément au décret présidentiel n° 233/23 du 21 décembre", précise le MIREMPT dans une note envoyée à l'ANGOP. .

Bien que le retrait du pays de l'OPEP ait été officialisé, le Gouvernement angolais est reconnaissant du soutien que cette Organisation apporté aux pays membres et leur souhaite bonne chance dans l'accomplissement de leur travail en faveur de la stabilité du marché pétrolier.

L'envoi de cette communication à l'Organisation intervient quelques heures après que le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Azevedo, ait annoncé publiquement le retrait de l'Angola de l'OPEP.

Selon le gouvernement, la République d'Angola est membre de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole brut depuis plus de 16 ans et, au cours de cette période, elle a pleinement respecté toutes les obligations dues à l'association, tout en partageant les efforts que les pays signataires de la Déclaration de coopération OPEP et non-OPEP (OPEP+) ont développés, en vue de stabiliser le marché pétrolier international.

Malgré cela, l'Angola doit actuellement concentrer ses efforts sur la mise en oeuvre des stratégies définies dans le Plan national de développement du secteur pétrolier national.

Cependant, la décision du pays d'abandonner l'OPEP, à laquelle il a volontairement adhéré en 2006, fait suite à la 36ème réunion ministérielle de cette organisation et de ses alliés, tenue le 30 novembre dernier, par vidéoconférence, qui a décidé de l'attribution à l'Angola d'un quota de production de 1 110 millions de barils de pétrole brut par jour.

À cet égard, le ministre Diamantino Azevedo a expliqué que la décision "n'a pas été prise à l'unanimité et va à l'encontre de la position de l'Angola, c'est pourquoi le Gouvernement angolais a réitéré et maintenu sa proposition de produire 1,180 millions de barils de pétrole brut par jour, en 2024".

En réaction à la délibération des participants à la réunion ministérielle, qui obligerait l'Angola à réduire sa production de 70 mille barils de pétrole par jour, le gouvernement angolais a envoyé une note de protestation au Secrétariat général de l'Organisation, ce qui a abouti à sa sortie de l'OPEP.

Avec l'abandon de l'Angola, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP ou OPEP, en anglais) compte désormais 12 nations.

Fondée le 15 septembre 1960, à Bagdad, par les cinq membres fondateurs (Iran, Irak, Koweït, Arabie saoudite et Venezuela), l'Organisation intergouvernementale représentait 44 % de la production mondiale de brut et 81,5 % des réserves prouvées de pétrole dans le monde, en 2018, lorsque l'Organisation comptait 14 pays membres.

D'un autre part, l'OPEP ne bénéficie pas non plus de la participation d'autres grands pays producteurs, comme les États-Unis d'Amérique, le Canada, le Brésil, la Chine et le Qatar.

De plus, avec l'acronyme « OPEP+ », cette Organisation comprend également les « pays alliés », qui ne font pas exactement partie de ce bloc, mais agissent conjointement dans certaines politiques internationales liées au commerce pétrolier et à la médiation entre membres et non-membres.

Parmi les alliés qui composent l'OPEP+ figurent actuellement des pays comme l'Azerbaïdjan, Bahreïn, la Malaisie, le Mexique et la Russie.