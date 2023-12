Angola: Le pays comptera 20 provinces et 325 municipalités

Luanda — L'Angola comptera désormais 20 provinces, au lieu de 18, et 325 municipalités, contre 164 actuellement, selon le communiqué final de la 1ère réunion ordinaire du Conseil de la République, tenue ce vendredi, au Palais Présidentiel, à Luanda.

Concernant les provinces, le Conseil, qui s'est déroulé sous la direction du Président de la République, João Lourenço, s'est prononcé en faveur de la priorité à la subdivision du territoire des actuelles provinces de Moxico et Cuando Cubango.

Moxico sera subdivisé en Moxico, avec comme siège à Luena, et Cassai Zambeze, basé à Cazombo, tandis que Cuando Cubango sera divisé en Cubango, basé à Menongue, et Cuando, basé à Mavinga.

Selon le document, lu par la porte-parole du Conseil de la République (CR), Rosa Cruz e Silva, lors de la réunion de révision de la proposition révisée de loi portant modification de la Division Politico-Administrative (DPA), les membres se sont mis d'accord sur les propositions présentées, tant en ce qui concerne les provinces que les municipalités.

Le Conseil de la République s'est prononcé en faveur de la proposition d'élever les communes et les arrondissements urbains au rang de municipalités sur toute l'étendue du territoire national au nombre de 161, ce qui fera un total de 325 municipalités.

%

L'organe consultatif a également recommandé l'approbation d'une stratégie de mise en oeuvre de la nouvelle DPA, qui devrait garantir l'admission et la formation des ressources humaines, l'investissement progressif dans les infrastructures des nouvelles unités territoriales, ainsi que l'approbation d'une stratégie de communication pour informer les citoyens sur cette démarche qui vise à rapprocher les services de la population.

Contextualisation

À ce sujet, le ministre d'État et chef de la Maison Civile du Président de la République, Adão de Almeida, a contextualisé le processus entamé il y a environ deux ans et demi et qui devrait avoir un impact sur cinq provinces du pays (Moxico, Cuando Cubango, Lunda Nord, Uíge et Malanje).

L'idée envisageait également de passer de 164 à environ 580 municipalités.

Il a fait savoir que la proposition serait envoyée à l'Assemblée nationale pour discussion et approbation.

En termes de fondements, il a souligné le rapprochement des services aux populations, avec une plus grande capacité à résoudre leurs problèmes, ainsi que la dotation au territoire d'une plus grande fonctionnalité pour faciliter à la fois l'approche de résolution et de satisfaction des besoins collectifs, et un ensemble de problématiques liées à la meilleure occupation du territoire, particulièrement dans les provinces limitrophes d'autres pays.

La proposition favorise donc les provinces de l'Est et du Sud-est du pays dans ce processus.

Il a souligné que les travaux se concentreront sur une stratégie de mise en oeuvre de la nouvelle DPA, c'est pourquoi la proposition suggère qu'il entre en vigueur en 2025, afin que l'année 2024 puisse être consacrée à préparer les conditions nécessaires pour permettre à ces unités territoriales puissent assumer la nouvelle condition.

La stratégie de mise en oeuvre priorisera, entre autres, les enjeux liés aux ressources humaines, ainsi qu'aux infrastructures nécessaires aux nouvelles réalités territoriales.

Il a indiqué qu'il se déroulera par étapes, l'objectif principal étant de garantir que le processus décisionnel soit plus proche des citoyens et avec des conditions minimales pour la fonctionnalité de ces unités territoriales, visant à équilibrer les différentes actions qui seront développées pour que cela se produise avec le moins de gêne possible.

Un autre objectif essentiel, au début de sa validité, est de préparer au cours de l'année 2024 le Budget Général de l'Etat 2025 pour les nouvelles unités territoriales, période au cours de laquelle celles-ci commenceront à bénéficier d'un soutien budgétaire.

Adão de Almeida a conclu que le nouveau processus de la DPA favorisera une réforme de l'organisation territoriale et de la manière dont le territoire est géré, garantissant que les citoyens disposent d'organismes qui décident de leur vie et de la satisfaction de leurs besoins plus proches et avec un plus grand potentiel de résolution de leurs problèmes.