Madagascar: ENSP Ivato - 30 Commissaires et 42 Officiers sous le drapeau

Comme la tradition de l'Ecole Nationale de la Police (ENSP) à Ivato l'exige, ses nouveaux élèves de la promotion 2023-2025 ont été présentés sous le drapeau hier lors d'une cérémonie solennelle.

Celle-ci a été placée sous le haut patronage du ministre de la Sécurité publique (MSP), l'Inspecteur Général de police Fanomezantsoa Rodlys Randrianarison, et présidée par le Directeur de l'ENSP, le Commissaire Divisionnaire de Police Razaka Andriamahasoa. Ils étaient 72 élèves commissaires et officiers de police confondus ayant eu la chance de défiler sur la place d'armes de cette prestigieuse école après avoir reçu leurs premiers galons dans une ambiance purement militaire.

Ce sont leurs ainés, élèves de la promotion MANAMPY (2022-2024) qui ont procédé à la remise des galons à ces jeunes recrues de l'ENSP. Baptisée MENDRIKA (Maturité, Endurance, Neutralité, Dévouement, Rigueur, Intégrité, Courage et Abnégation), cette promotion a terminé avec succès les 45 jours de formation commune de base et entamera deux années de formations au sein de l'ENSP. 8 élèves vont cependant devoir passer par une séance de repêchage parce qu'ils n'ont pas rempli les critères pour réussir la formation commune de base, qui consiste à préparer physiquement, psychologiquement et moralement les élèves pour les deux années de formation à venir.

Ces nouveaux élèves de l'ENSP sont âgés de 22 à 47 ans et ont les diplômes de Bac+2 pour les élèves officiers de police et Bac+4 pour les élèves commissaires de police. A noter qu'ils sont les admis du dernier concours visant à recruter 50 élèves officiers et 30 élèves commissaires organisé par le ministère de la Sécurité publique pour cette année 2023.

Lutte contre les violences sur mineurs

Profitant de la cérémonie d'hier, le MSP a tenu à préciser que les dispositifs mis en place au sein de la police nationale cadrent parfaitement avec les priorités du président réélu Andry Nirina Rajoelina dont la principale est le capital humain. La Brigade Féminine de Proximité ou la Police des Moeurs, Protection des Mineurs (PMPM) en sont des exemples car la lutte contre les viols sur mineurs et toutes autres formes de violences sont une des priorités de cet organe de maintien de l'ordre public.