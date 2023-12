Madagascar: Syndicat des Industries - Lancement des activités du Centre de Gestion Agréée

Le Centre de Gestion Agréée (CGA) du Syndicat des Industries de Madagascar (SIM) est désormais opérationnel. L'organisme qui regroupe des entreprises du secteur privé a procédé, avant-hier au lancement des activités du CGA, lors d'une cérémonie qui s'est déroulée dans ses locaux à Analakely.

Le CGA, rappelons-le a été créé avec le soutien du Conseil Supérieur de la Comptabilité (CSC), de la Direction Générale des Impôts (DGI) et du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), dans un objectif d'accompagner les entreprises dans leur gestion comptable et fiscale afin de les aider à se développer de manière pérenne.

Meilleure participation

En effet, pour le SIM, l'accompagnement des industries locales dans leur développement figure parmi les solutions qui permettent de concrétiser une meilleure participation du secteur privé dans le développement économique du pays. « Les petites et moyennes industries (PMI) malgaches, opérant souvent dans l'informel, ont un fort potentiel de production et de création de valeur ajoutée », soutient le SIM en ajoutant que les PMI jouent un rôle crucial dans l'économie, en tant que moteurs de croissance et créateurs d'emplois. « Ces entreprises, bien que de taille modeste représentent une part significative du tissu économique malgache. Pour devenir compétitives et explorer les opportunités d'exportation, elles ont besoin d'un soutien significatif pour améliorer leur productivité et leur compétitivité ».

%

Soutien

Globalement, les activités du CGA visent à soutenir la croissance et le succès des entreprises adhérentes. Ce centre est une structure créée pour fournir un soutien aux PMI afin d'accompagner les entreprises dans leur gestion ; d'optimiser leur performance financière ; d'accroître leur accès aux crédits ; de favoriser la conformité légale ; de fournir des formations et des ressources ; de représenter les intérêts des entreprises membres auprès des autorités.

L'adhésion au CGA-SIM présente plusieurs avantages. On peut citer, entre autres services fournis : le conseil et l'expertise professionnelle ; l'assistance comptable, la formation et le renforcement des compétences, le réseau professionnel, l'accès à des outils et ressources, l'assistance administrative et fiscale, l'accès à des avantages fiscaux, l'image de professionnalisme et de crédibilité.