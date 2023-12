Madagascar: Région Melaky - Réhabilitation d'une infrastructure d'irrigation de Beboka

Des travaux d'aménagement du système d'irrigation des périmètres bordant la rivière Beboka, dans le district d'Antsalova, région du Melaky ont été réalisés après sept années d'efforts.

La réhabilitation de cette infrastructure d'irrigation a coûté un investissement de plus de 8 milliards Ar, et ce, à travers la mise en oeuvre du projet Appui au Développement du Melaky et du Menabe (AD2M), sous tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, et financé par le FIDA. Désormais, les agriculteurs habitant aux environs de la rivière Beboka pourront améliorer leurs productions.

En effet, cette nouvelle infrastructure hydro-agricole va permettre la mise en valeur de 1 600 hectares durant la période de grande saison tandis que 500 hectares autres pourront être irrigués en contre-saison. Une prévision de production supplémentaire de l'ordre de 6 300 tonnes de riz est ainsi attendue, selon les explications des responsables au sein du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, lors de la réception provisoire de cette infrastructure.

1 346 ménages bénéficiaires

Force est de reconnaître que ce projet de réhabilitation d'une infrastructure d'irrigation dans la région du Melaky contribue significativement à la réduction du déficit national en riz tout en réduisant la dépendance du pays aux importations de cette denrée principale de la population malgache. En outre, la réinstallation des familles sur le lieu constitue d'autres retombées économiques positives de ce projet.

%

Près de 1 346 ménages agricoles bénéficieront des aménagements de terrain d'exploitation. Ils sont organisés en cinq associations d'usagers de l'eau tout en étant formés et sensibilisés sur leurs rôles et attributions en matière d'entretien et de maintenance de cette infrastructure d'irrigation. Il est à rappeler que des habitants des communes d'Ampamoty, Saririaka, Masama et d'Arindrano bordant la rivière Beboka dans le district d'Antsalova, pouvaient cultiver du riz sur ses deux rives, il y a trente ans. Il s'agit notamment d'une culture de décrue en contre saison sur une superficie d'environ 500 ha.

Au fil des années, les périmètres des deux rives ne sont plus alimentés en raison de l'approfondissement du lit de la rivière. Comme il n'était plus possible de cultiver du riz à proximité de la rivière Beboka, une grande partie de la population a migré vers les plaines de l'ouest. Certains pratiquaient une simple riziculture pluviale sur une très faible superficie. Les terres fertiles ont ainsi été abandonnées et inexploitées se transformant pour la plupart en savane. Maintenant, les cultures de décrue sont praticables sur les deux rives de la rivière.