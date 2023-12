Madagascar: Assemblée nationale - La plateforme de dialogue et de médiation bloquée par l'IRD

La plateforme de dialogue et de médiation menée par Christine Razanamahasoa a voulu présenter le rapport de son initiative auprès de l'Assemblée nationale. Mais la démarche a été rejetée par les députés de la majorité à la Chambre basse.

La tentative de la plateforme de dialogue et de médiation, dirigée par Christine Razanamahasoa, de présenter son rapport à l'Assemblée nationale a été rejetée par les députés de la majorité à la Chambre basse. Les membres de cette entité ont sollicité les élus pour tenir une séance publique à l'Assemblée nationale à propos des résultats de leur initiative.

Mais la démarche s'est heurtée à un mur de refus des députés IRD, a affirmé James Ramaroson, membre de la plateforme de dialogue et de médiation. Instaurée sous l'égide de la présidente de l'Assemblée nationale, elle visait à négocier le report des élections du 16 novembre dernier au profit d'un « processus de réconciliation et de dialogue » entre les entités en conflit, censé « jeter les bases d'une réforme en profondeur ».

Partisans du pouvoir

Dès sa naissance, l'initiative de la présidente de l'Assemblée nationale est très mal vue par la majorité qui n'a accordé aucun crédit à la plateforme. Malgré le soutien effectif du Conseil oecuménique des Églises chrétiennes et de plusieurs intellectuels, la plateforme n'a pas réussi à rallier les partisans d'Andry Rajoelina à sa cause. Seuls les opposants ont répondu à l'appel de la plateforme, soulignant ainsi le clivage politique. Malgré cela, la plateforme ne perd pas espoir et ne compte pas baisser les bras.

%

Considérations politiques

Après l'élection du 16 novembre dernier, l'entité, qui a pu rassembler sous le même toit les Églises historiques, les figures de l'intelligentsia et la présidente de l'Assemblée nationale, met à jour son objectif. James Ramaroson, membre de la plateforme de dialogue et de médiation, a expliqué la vocation actuelle de l'initiative en déclarant que « l'objectif principal de la plateforme est maintenant d'apporter de la guérison et une réconciliation au pays ». « La démarche établie n'a pas pour vocation de s'opposer au régime en place ou d'avoir une accointance avec les opposants. La plateforme veut dépasser cette configuration et aller au-delà de toutes considérations politiques » ajoute-t-il. Il est, en effet, du devoir de la plateforme, selon toujours James Ramaroson, « d'écouter toutes les différentes forces qui font fonctionner la société malgache, telle que, entre autres, la société civile, les formations politiques, le secteur privé ».

Stabilité

Malgré le rejet de son rapport à l'Assemblée nationale, la plateforme persiste alors dans son engagement en faveur du dialogue, même après la publication des résultats des élections. James Ramaroson a souligné que « la plateforme prend acte des résultats de l'élection présidentielle au nom du principe républicain ». Cette démarche souligne la volonté de la plateforme de rester impartiale et de continuer à œuvrer pour la stabilité et la réconciliation nationale.

Cependant, le refus des députés de la majorité d'accepter le rapport de la plateforme soulève des questions sur la viabilité du processus de dialogue et de réconciliation dans le contexte politique actuel. L'avenir de cette initiative reste toujours incertain, alors que le pays cherche des solutions pour surmonter ses divisions profondes et avancer vers une ère de stabilité politique et sociale.