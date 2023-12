Sénégal: Me Pape Mor Niang, avocat de partie civile - « C'est un sentiment de satisfaction parce que la justice a été rendue une fois de plus.»

La cour suprême qui examinait ce vendredi 22 décembre le pourvoi en cassation introduit par Barthélémy Dias et ses avocats suit à sa condamnation confirmée en appel à 2 ans dont 6 ferme a rejeté celui-ci, en confirmant la décision rendue le 21 septembre 2022 par la 3e chambre de la Cour d'Appel de Dakar, à 2 ans dont 6 ans ferme, avec des dommages et intérêts de 25 millions de frs qu'il devrait payer à la famille de Ndiaga Diouf. Une bouffée d'oxygène pour les avocats de la partie civile qui expriment un sentiment de satisfaction.

« C'est un sentiment de satisfaction parce que la justice a été rendue une fois de plus. On a toujours déclaré et soutenu que les faits pour lesquels Monsieur Barthélémy a été attrait devant la justice, c'est des faits qui sont avérés. La confirmation vient de tomber aujourd'hui, donc on a vraiment un sentiment de satisfaction », s'est réjoui Me Pape Mor Niang, avocat de la famille de Ndiaga Diouf.

Répondant à la question sur les dommages et intérêts imposé au condamné (Barthélémy Dias, Ndlr), qui lors d'un point de presse disait qu'il ne va pas les honorer, l'avocat soutient, « Oui parce qu'il a été condamné à des dommages et intérêts à la famille de Ndiaga Diouf. C'est une décision de justice qui a été rendue. On a toujours des voies de droit. Parce que cette affaire, ce n'est pas une affaire d'acceptation ou de refus. C'est une décision de justice qui a été rendue. Donc, nous nous allons exécuter cette décision de justice. »

Quant au rabat d'arrêt annoncé par la défense, Me Niang invite la partie adverse à savoir mettre un terme à cette bataille qui n'a fait que durée. « Je pense que une bataille, ça une fin, parce qu'on ne peut pas être condamné en premier instance, confirmé en appel, ici dans la cour suprême, on confirme la même décision », a-t-il indiqué.

Avant d'ajouter à ce propos, « Maintenant si on fait un autre appel, c'est leur droit le plus absolu. »