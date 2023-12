Ile Maurice: Satiam Kotowaroo n'a pas survécu à ses blessures

Satiam Kotowaroo, 46 ans, a été victime d'un grave accident survenu jeudi sur l'autoroute à Pailles, près de Leal. Le quadragénaire aurait perdu le contrôle de sa moto alors qu'il se dirigeait vers Port-Louis et est entré en collision avec un bus en stationnement. Il n'a malheureusement pas survécu à ses blessures.

Amit, le cousin aîné de Satiam Kotowaroo, se souvient de lui comme de quelqu'un qui aimait aider tout le monde dans le voisinage, où il était plus connu sous le nom de Kamlesh. «Nous avons grandi ensemble et nous avons beaucoup de souvenirs en famille. Nous avons vécu à La Flora, puis, en grandissant, nous avons construit chacun notre propre maison et nous avons déménagé dans des endroits différents. Satiam est allé vivre à Rivière-du-Poste. Il était très humble et aidait toujours tout le monde dans le voisinage», confie-t-il. En août, la famille a perdu un autre proche. «Nous avions à peine surmonté ce deuil que nous avons dû en affronter un deuxième; c'est difficile.»

Marié et père de famille, Satiam Kotowaroo avait travaillé comme maintenance officer dans plusieurs compagnies. Il laisse derrière lui son épouse et ses deux enfants, un fils et une fille, tous deux adolescents, ainsi que ses parents âgés. Ses funérailles ont eu lieu hier.