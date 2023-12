Ile Maurice: Dernier ultimatum de la magistrate pour intenter un procès

Le 31 janvier 2024. C'est la date ultime lancée par la magistrate Zeenat Cassamally de la Bail and Remand Court hier dans son ruling contre la poursuite pour venir de l'avant avec un procès contre Ritesh Gurroby devant la cour d'Assises. Le cas échéant, elle ordonnera la remise en liberté de Ritesh Gurroby, arrêté dans une affaire de trafic de drogue de Rs 3,3 milliards.

En effet, la magistrate Zeenat Cassamally avait ordonné dans un précédent ruling qu'elle accèderait à la motion de remise en liberté du suspect si aucun procès ne lui est intenté dans l'immédiat. Les conditions de son éventuelle libération sont deux cautions de Rs 500 000 chacune pour les deux accusations provisoires, soit trafic de drogue avec circonstances aggravantes - possession d'héroïne - et possession de résine de cannabis pour la distribution.

La magistrate était arrivée à cette décision en prenant en compte la coopération du suspect avec la police, le fait que l'enquête soit bouclée d'ici la fin de l'année et que l'enquêteur principal n'avait pu préciser la date à laquelle Ritesh Gurroby sera jugé. Sauf que la poursuite avait indiqué, le 14 décembre, que Ritesh Gurroby ne peut être libéré et a demandé dans la foulée du temps pour compléter l'enquête et pour revenir avec une accusation formelle contre le suspect. La défense, par le biais de Mes Rama Valayden et Sanjeev Teeluckdharry, ayant objecté à la requête, avait mené les débats entourant cette motion le même jour.

L'arrestation de Ritesh Gurroby est survenue le 2 mai 2021 lorsque les enquêteurs de l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) avaient effectué une perquisition sur un terrain privé situé à la route du Club Med, à Pointe-aux-Canonniers. Cela, en présence du gardien Seewoodanand Rawoah. L'ADSU avait découvert trois endroits dans un rayon de dix mètres où il y avait des tas de branches et de feuilles et de la poudre de piment et des écailles de poisson éparpillées par-dessus.

Les endroits semblaient avoir été altérés. En enlevant les branches et en creusant le sable à une profondeur de 50 cm, plusieurs sacs en plastique noirs qui renfermaient des sacs en raphia ont été retrouvés enterrés. Ils contenaient une substance soupçonnée d'être une drogue dangereuse. Les agents ont saisi 219 colis d'héroïne et 26 colis de résine de cannabis, le poids total étant de 244 kg et la valeur dépassant Rs 3,3 milliards. Pour les enquêteurs, le vigile faisait référence au demandeur lorsqu'il a dit cela: «Ladrog dan sa sak ki lapolis finn tiré la mo patron Ritesh ek so gran frer Niresh ek dé gro béta kosto ki kapav réponn lor la. Zot ti vinn sa plas la merkrédi ou zédi dan lazourné.»

La magistrate a ainsi lancé un dernier ultimatum aux enquêteurs afin qu'ils complètent l'enquête, ce qui permettrait à la poursuite de déposer une accusation formelle dans les plus brefs délais.