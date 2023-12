Ethiopie: Les initiatives du Premier ministre Abiy en matière de dîner pour la nation stimulent le secteur du tourisme

L'Éthiopie est connue comme la "terre des origines", une terre où les premiers hommes ont foulé le sol de la planète. En tant que pays ancien, son patrimoine culturel unique, sa riche histoire et sa remarquable biodiversité en ont fait une source d'attractions touristiques au niveau mondial.

Cette nation d'Afrique de l'Est est également la source de la rivière Abbay (Nil bleu) et l'origine du café, le plus grand plaisir de la vie que l'Éthiopie offre au monde.

En outre, le pays dispose encore d'un potentiel inexploité dans divers domaines en général et dans les sites d'attraction touristique en particulier.

Pour exploiter correctement les sites touristiques inexploités, le gouvernement a identifié le tourisme comme l'un des piliers de l'économie nationale. "Le tourisme est l'un des principaux piliers du secteur économique, compte tenu de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine, de notre culture, de nos ressources naturelles, de nos oiseaux, de notre faune et de nos événements uniques qui sont commercialisables", a récemment déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed.

À cet effet, le premier ministre a lancé les initiatives Dine for Sheger, Dine for Nation et Dine for Generation. Ces initiatives témoignent clairement de l'engagement du pays à exploiter pleinement son potentiel touristique, en faisant du secteur l'un des accélérateurs des ambitions de croissance économique inclusive de l'Éthiopie.

%

Dîner pour Sheger

L'embellissement de Sheger est un projet réussi lancé par le premier ministre Abiy pour améliorer l'image d'Addis-Abeba, siège de l'Union africaine et de diverses organisations internationales.

Le parc de l'Unité, le parc Entoto, le parc de l'Amitié, le musée des Sciences et le musée du Palais national font partie des nouvelles destinations touristiques construites ces dernières années à Addis-Abeba.

Les nouveaux projets deviennent des sites touristiques supplémentaires pour la capitale de l'Éthiopie, siège de nombreuses organisations internationales, continentales et régionales, car ils attirent les touristes et stimulent l'économie en offrant une variété d'attractions pour les visiteurs locaux et internationaux.

Les projets Sheger ont tous fait preuve d'une plus grande efficacité dans leur mise en oeuvre.

Cela a permis une grande réussite et l'aspiration de la nation à accélérer les efforts du pays pour exploiter son potentiel touristique inexploité afin d'accroître encore le rôle du secteur dans la croissance économique globale.

Dîner pour la nation

Les exemples de réussite dans la mise en oeuvre des projets de Sheger ont fortement inspiré le gouvernement, qui a souhaité les reproduire à grande échelle dans tout le pays.

En conséquence, le premier ministre a lancé une nouvelle série de projets "Dine for Nation" en vue de développer trois nouveaux sites touristiques de classe mondiale à Gorgora, Wonchi et Koyisha. Ces projets sont dotés d'énormes ressources naturelles, culturelles et historiques qui permettront au tourisme éthiopien d'atteindre de nouveaux sommets.

Gorogora dans l'Amhara, Wonchi dans l'Oromia et Koisha dans les États régionaux du Sud sont des lieux idéaux, identifiés pour leur potentiel touristique en Éthiopie. Outre la perspective de l'écotourisme, les projets établissent un lien entre la politique éthiopienne d'économie verte résistante au climat, les stratégies nationales d'écologisation et les recherches basées sur la nature dans divers domaines.

Les projets sont bien avancés et sont sur le point d'être achevés. En mai 2023, le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré le Hallala Kella Resort, qui fait partie du projet "Dine for Nation". Lors du lancement de la première phase de la section Halala Kella du projet national Koysha, le 21 février 2021, le Premier ministre Abiy a décrit le site comme un endroit captivant avec des paysages à couper le souffle et une histoire et une culture dynamiques.

De même, le "Elephant Paw Lodge", un ensemble du parc national de Chebera Churchura, dont le premier ministre a pris l'initiative, sera inauguré samedi. Le "Elephant Paw Lodge" fait partie du projet Koysha.

Le succès des projets "Dine for Sheger" et "Dine for Nation" dans un court laps de temps est une manifestation évidente du nouveau voyage de l'Éthiopie pour devenir le phare de la prospérité.