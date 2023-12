Ethiopie: Le Premier ministre Abiy inaugure le Chebera Churchura Elephant Paw Lodge

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré le Chebera Churchura, Elephant Paw Lodge dans la zone de Dawuro, dans le sud-ouest de l'Éthiopie, selon le bureau du Premier ministre.

Dans le cadre de l'initiative "Dine for Nation" du Premier ministre Abiy et en tant que composante du groupe Koysha et Halala Kela, le Lodge a été inauguré en février 2021 afin de tirer parti des ressources naturelles de la région et d'étendre les sites d'attraction de la verdure à travers le pays.

Le projet Koysha et le parc national Chebera Churchera, qui font partie du projet Dine for Nation, jouent un rôle majeur dans le développement de l'environnement touristique de la région.

Le premier ministre Abiy Ahmed, le vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères Demeke Mekonnen, le président de la Chambre des représentants du peuple Tagesse Chafo, les principaux administrateurs régionaux et les hauts fonctionnaires du gouvernement, ainsi que les invités, ont assisté à la cérémonie d'inauguration.

Il convient de rappeler que les initiatives Dine for Sheger, Dine for Nation et Dine for Generation lancées par le premier ministre ont permis de créer des attractions touristiques captivantes et de positionner l'Éthiopie comme une destination aux multiples splendeurs.

Il s'agit là de manifestations claires de l'engagement du pays à exploiter pleinement son potentiel touristique, en faisant du secteur l'un des accélérateurs des ambitions de croissance économique inclusive de l'Éthiopie.

Le pays d'Afrique de l'Est a accordé une attention primordiale au secteur du tourisme dans son plan de développement décennal. Le gouvernement s'efforce également d'améliorer les politiques et les cadres juridiques afin de faire du secteur un élément clé de la stratégie économique locale.