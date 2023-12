Ethiopie: Le pays doit reprendre ses droits et débloquer la Mer Rouge pour la prospérité - Le président intérimaire de l'AUA

Addis Ababa — L'Éthiopie devrait demander à récupérer son droit et à débloquer la mer Rouge pour atteindre la prospérité, a déclaré Samuel Kifle, président par intérim de l'université d'Addis-Abeba.

Un atelier conjoint intitulé "La poursuite stratégique de l'Éthiopie : Unlocking the Red Sea- a Journey Through History, Geopolitics and International Law", organisé par l'université de Samara en collaboration avec les universités de Dire Dawa, Addis-Abeba, Jigjiga et Mekelle, a débuté aujourd'hui.

Dans son allocution d'ouverture, le président par intérim de l'université d'Addis-Abeba a déclaré que l'histoire de la civilisation humaine et la lutte pour la suprématie mondiale ont affecté les nations voisines de la mer Rouge et en ont également invité d'autres à distance.

Ainsi, a-t-il souligné, "la mer Rouge occupe une place importante dans l'histoire, la géopolitique et le commerce international".

"Pour nous, Éthiopiens, la mer Rouge faisait et fait toujours partie de notre histoire, à la fois comme une malédiction et une bénédiction.

Aujourd'hui, il semble qu'un nouvel ordre mondial soit en train de se mettre en place et que nous devrions demander à récupérer notre droit et à débloquer la mer Rouge pour notre prospérité", a fait remarquer M. Samuel.

%

Selon lui, il est essentiel de rétablir les faits et d'informer les autres sur les efforts déployés par l'Éthiopie pour obtenir un accès équitable à la mer Rouge et d'y accorder toute l'attention nécessaire.

Le président de l'université de Samara, Mohammed Usman, a déclaré pour sa part qu'en tant qu'institutions académiques, les universités doivent créer une plateforme pour discuter et orienter la voie du bénéfice mutuel dans le corridor de la mer Rouge.

"L'Éthiopie, en tant que pays enclavé, ne peut se tenir à l'écart des questions régionales émergentes susceptibles d'affecter de manière significative ses intérêts vitaux. Compte tenu de sa proximité avec la mer Rouge et d'autres États adjacents, ainsi que de ses besoins économiques croissants et de ses préoccupations en matière de sécurité régionale, l'Éthiopie doit recourir à des moyens pacifiques fondés sur le principe de l'avantage mutuel et de l'accélération de l'intégration régionale afin de garantir son accès à la mer Rouge", a expliqué le président.

Il a ajouté que la tâche à accomplir consistait à définir clairement l'intérêt stratégique de l'Éthiopie à l'égard de la mer Rouge.