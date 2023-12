Angola: Luanda aura de nouveaux réseaux de distribution d'eau

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a autorisé la construction, dans un avenir proche, de nouveaux réseaux de distribution d'eau potable dans la province de Luanda, dans le cadre d'un investissement de plus de 512 milliards d'euros, pour combler le déficit d'approvisionnement en eau de la capitale du pays.

Selon le décret présidentiel No. 289/23, du 12 décembre, à laquelle l'ANGOP a eu accès ce jeudi, les nouveaux réseaux seront construits dans les zones de Cacuaco, Aéroport International Dr. António Agostinho Neto, Kilomètre 30-Viana, Bom Jesus, PIV, cité-dortoir de Sequele et Pacote 1 Quilonga Grande.

Le Président de la République a autorisé les dépenses et la formalisation de l'ouverture de la procédure simplifiée de passation des marchés, sur la base de critères matériels, pour la conclusion de contrats avec le consortium constitué par les sociétés Casais, S.A. et Opaia Europa, pour assurer la coordination technique et la gestion du projet de construction de services, et avec le consortium composé des sociétés Dar Angola - Consultoria, Limitada et Dar Al-Handasah Consultants (Shair and Partners) B.S.C. Closed.

La supervision du projet, d'une valeur de 12 millions d'euros, est assurée par le consortium composé des entreprises REPA - Gestão e Engenharia, Limitada, MBAN - Tecnologias e Prestação de Serviços, Limitada et AMBIGEST - Gestão, Engenharia e Ambiente, S.A.

Selon le document, l'Exécutif investira également huit millions cinq cent cinquante mille euros dans la fourniture de services techniques de coordination et de gestion du projet.

Le Président João Lourenço délègue au Ministre de l'Énergie et de l'Eau l'exécution des actes de décision et d'approbation, ainsi que de vérification de la validité et de la légalité de tous les actes accomplis dans le cadre de la procédure susmentionnée, y compris la conclusion et la signature de contrats.

Le Chef de l'État autorise le ministère des Finances à inscrire les projets au budget général de l'État et à assurer la disponibilité des ressources financières pour l'exécution des contrats.