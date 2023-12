Maroc: Ouverture de la 32è session ordinaire du Conseil supérieur des Oulémas

Rabat — Avec la Haute approbation de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, le Conseil supérieur des Oulémas a ouvert, vendredi à Rabat, les travaux de sa 32è session ordinaire.

Lors de cette session, dont la séance inaugurale a été marquée par la présence du ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, les comités du Conseil se pencheront, deux jours durant, sur les questions à l'ordre du jour, à savoir l'approbation du programme de travail annuel au titre du projet de plan de communication "Tabligh", l'examen du Programme de qualification des Imams (Charte des Oulémas) à la lumière du projet du plan Tabligh, et l'accompagnement médiatique du projet du plan Tabligh à travers les travaux du Conseil Supérieur des Oulémas et des conseils locaux des Oulémas.

Les travaux aborderont également le bilan et les perspectives des travaux de l'instance en charge de la Fatwa et de la finance participative, les priorités de travail à la lumière du projet du plan Tabligh dans le domaine des études et de la recherche, et le bilan et les perspectives des travaux du Comité pour la renaissance du patrimoine islamique.

Cette session sera en outre l'occasion pour l'étude et l'audit du Guide d'encadrement des Alimate, l'approbation des projets des règlements intérieurs des Conseils régionaux et locaux des Oulémas, ainsi que l'examen et approbation du projet de budget.