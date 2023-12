Maroc: Martil - Un Salon régional met en lumière les réalisations de l'INDH

Martil — La Plateforme des initiatives économiques intégrées de Martil a accueilli, vendredi, une série d'activités programmées dans le cadre du Salon de l'Initiative régionale, organisé par la fondation Moubadara pour les jeunes et l'entrepreneuriat, en partenariat avec le Conseil de la préfecture de M'diq-Fnideq et le Comité Provincial de Développement Humain.

Cette manifestation à caractère économique et social vise à mettre en lumière les projets réalisés et financés dans le cadre de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

Elle offre également l'opportunité d'exposer des produits et services, de promouvoir une véritable culture de Salon pour mettre en avant des projets de l'Initiative, et de favoriser et appuyer le renforcement du réseau de la promotion commerciale.

Inauguré en présence du Secrétaire général de la préfecture de M'Diq-Fnideq, des élus, d'acteurs économiques et de responsables institutionnels, ce Salon est rehaussé par la participation d'un aréopage d'entrepreneurs et de coopératives bénéficiant du soutien de l'INDH.

Cet événement constitue une occasion de faire connaître au public les services des institutions et des administrations oeuvrant dans le domaine du développement des entreprises, de la création de partenariats à même de favoriser l'échange commercial entre les porteurs de projets et les entreprises partenaires, et d'assurer le développement du réseautage parmi les porteurs de projets.

%

A cet titre, le gouverneur de la préfecture de M'diq-Fnideq, Yassine Jari a souligné, dans une allocution lue en son nom que la troisième phase de l'INDH a réussi à créer et à financer plus de 500 nouvelles entreprises émergentes opérant dans divers domaines économiques, saluant, dans ce sens, l'impact positif de l'Initiative sur le développement local.

"Ces projets ont été réalisés grâce à la contribution de 30 partenaires, pour un montant total de 58,55 millions de DH, dont 34 millions de DHoctroyés par l'INDH", a-t-il relevé.

En outre, la création de plateformes d'accueil, de formation et d'orientation des jeunes désirant lancer des projets générateurs de revenu a permis d'accueillir à ce jour plus de 3000 jeunes souhaitant bénéficier des programmes de soutien à l'échelle provinciale et régionale, a-t-il fait savoir.

Il a, par ailleurs, exhorté les intervenants des administrations publiques, les responsables des institutions bancaires, les associations professionnelles et les conseils élus à redoubler d'efforts pour préserver ces acquis et garantir la durabilité et le développement des projets.

De son côté, le président de la fondation Moubadara pour les jeunes et l'entrepreneuriat, Mouncef Kettani, a indiqué dans une déclaration à la MAP que cette première édition de ce Salon constitue une étape à même d'assoir les bases d'une dynamique solide visant à créer des plateformes commerciales au profit des porteurs de projets, des associations et des coopératives afin de promouvoir leurs produits, services et activités.

"Le salon est une occasion pour mettre en relief les expériences réussies et inspirantes aux jeunes de la région pour les inciter et les encourager à se lancer dans l'entrepreneuriat", a-t-il ajouté, soulignant le caractère réussi des 98% des projets créés dans le cadre de l'INDH dans la préfecture de M'Diq-Fnideq.

Pour sa part, le président d'une coopérative spécialisée dans les plantes aromatiques et médicinales à la ville de M'diq, Hassan Asdad, a relevé l'importance de ce type de Salon pour promouvoir les richesses naturelles dont regorge la région, saluant dans ce sens, le soutien continu de l'INDH notamment en matière de suivi, d'accompagnement, de formation et de commercialisation.

Il est à noter que parallèlement à ce Salon de l'initiative régionale, qui se poursuit jusqu'au samedi, deux conférences axées sur la culture financière des entrepreneurs et la promotion des coopératives nouvellement créées, figurent au menu de ce rendez-vous.