Congo-Brazzaville: Diaspora - Élection groupée Miss et Mister Congo France

L'élection du Mister a eu lieu à Vitry-sur-Seine, le 1er décembre, en même temps que le couronnement de Miss Congo France. Celle-ci est passée sous silence car la présidente du comité, Ikaelle Tati, et son association "Guérir ceux qui ont le coeur brisé", ont dû enchaîner avec les préparatifs de "Noël pour tous", un de leurs événements-phares de fin d'année.

Dans la version masculine du concours, le jury a désigné "Mister Congo France" Yaveh Bakonda, jeune homme de 24 ans d'origine congolaise, né à Paris. Le lauréat 2024 exerce la fonction d'ingénieur informatique. Il s'est présenté au public comme étant celui qui allie son expertise technique à sa passion du sport, de l'histoire ainsi que de la riche culture africaine et congolaise.

Au-delà de sa carrière, le Franco-Congolais consacre une attention particulière au développement personnel qui l'aide constamment à perfectionner ses compétences et à cultiver des habitudes positives. Il aspire à transmettre cette technique aux jeunes Congolais afin de favoriser la prise de conscience de soi.

Quant à son élection en tant que "Mister Congo France", il a confié avoir travaillé avec son équipe "Schengen", tant sur le plan mental que pour soigner son image. « J'ai su m'entourer d'une équipe solide qui m'a accompagné et soutenu avec détermination », a-t-il expliqué.

%

En ce qui concerne l'élection Miss Congo France, il s'agit de la troisième édition. Djélissa Massengo Yinda, à quelques jours de ses 22 ans, a remporté ce concours. « Je suis en 4e année d'études en ressources humaines (master 1) /... J'aime le basket et je suis chanteuse, c'est ma passion me venant de mon père, Alain Mpela, qui, lui-même, est artiste congolais », a confié la lauréate lors de sa présentation.

La Franco-Congolaise a toujours vécu en France. Elle a grandi à Bobigny où elle réside actuellement et ambitionne de devenir une grande responsable de ressources humaines. En parallèle, elle a l'intention d'entreprendre dans les affaires. En tant que Miss Congo France, elle compte réunir la communauté congolaise autour d'évènements culturels et obtenir les moyens financiers pour subvenir aux besoins des orphelins, des veuves et des démunis au Congo Brazzaville.

Miss Congo France est régie en association culturelle de promotion de la mixité, de l'interculturalité et de la femme, notamment celle d'origine congolaise. L'élection de la Miss répond non seulement aux critères de la beauté, mais également aux valeurs du leadership, de l'excellence et du patriotisme qu'incarne la meilleure candidate depuis la France.