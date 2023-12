Ile Maurice: Opération nettoyage, rangement et réparation

Évacuation d'eau à l'intérieur des maisons, nettoyage des cours et travaux de réparation en cours des portes, des fenêtres et des toitures. La communauté du village de Tyack se mobilise après les dégâts causés par la «mini tornade» : vitres brisées, structures en tôle dévastées, portes arrachées, arbres déracinés et maisons inondées. Selon le constat, environ dix familles ont été affectées. Face à la détresse dans le voisinage, l'élan de solidarité a pris le dessus.

«C'est comme après le passage d'un cyclone», témoigne Rajaye Putanah, représentant du village de Tyack au conseil de district de Savanne.«Tout le monde est mobilisé pour essayer de remettre les choses en ordre et aider les familles qui ont été affectées. Le conseil de district apporte son soutien aux habitants du village pour évacuer les débris et procéder au nettoyage. Les voisins s'entraident également. Personnellement, j'apporte mon aide à trois familles dont des vitres ont été brisées à l'étage. Je veille à faire remplacer les vitres car, avec la pluie, la situation devient compliquée.»

Guylène Rateau, la présidente du village de Tyack, est présente sur le terrain pour apporter sa contribution. Elle explique que les lignes téléphoniques et l'électricité sont rétablies. «Je tiens à exprimer ma gratitude envers l'équipe de Mauri-Facilities, les services essentiels, comme la police, les pompiers, la Central Water Authority, le Central Electricity Board et Mauritius Telecom, le conseil de district de Savanne qui ont apporté un soutien considérable et mis à disposition les ressources nécessaires pour soulager les habitants.»

Des démarches seront effectuées pour voir si le ministère de la Sécurité sociale peut intervenir. Les représentants du village feront le suivi et verront comment aider davantage les habitants.