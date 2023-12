Sénégal: Investisseurs & Partenaires dans le capital de Win Industries Sa

Investisseurs & Partenaires entre dans le capital Win Industries Sa, une société sénégalaise spécialisée dans la production et la commercialisation d'eau minérale à travers la marque « O' Royal ». Pionnier de l'investissement d'impact en Afrique, I&P réalise ainsi son 11ème investissement en capital au Sénégal.

Créée en 2012 par Khady Cissé Diop, une entrepreneure dynamique et expérimentée dont la vision et le management s'est traduit en des performances robustes illustrées par un taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires avoisinant les 20% en 5 ans, l'entreprise s'est assignée la mission de permettre l'accès pour tous à une eau de source. Et pour ce faire, elle a innové avec le lancement d'un format 30cl, au prix symbolique de 100 FCFA (0,15 €), dans un contexte où l'eau embouteillée était encore réservée aux plus aisés.

Aujourd'hui Win agrandit son offre pour intégrer des formats écoresponsables, incluant une bouteille réutilisable au format 19L. Cette dernière apporte aux entreprises et ménages de l'eau de source en grand format et à moindre coût. Win Industries se positionne comme « une entreprise consciente des enjeux environnementaux. Elle intègre de manière progressive et pragmatique ces enjeux, cherchant ainsi à établir un équilibre entre l'accessibilité à une eau de qualité à prix abordable et la préservation de l'environnement », lit-on dans un communiqué.

Un partenariat à dimensions multiples entre I&P et Win Industries Sa

Khady Cissé Diop, fondatrice et directrice de l'entreprise Win Industries dira : « Dans cette nouvelle étape de son développement, il fallait un partenaire avec une valeur ajoutée certaine. La solide réputation d'I&P, son expérience et son expertise dans des secteurs similaires en Afrique, ont motivé le choix de Win Industries. Avec I&P et grâce à une meilleure gouvernance de la Société, Win Industries souhaite assurer la pérennité de sa marque et aller à la conquête du marché national et sous régional. »

La responsable d'investissement I&P Sénégal, Marguerite Tall Diop saluant cet actionnariat dit ceci : « C'est un honneur d'accompagner une entreprise dirigée par une femme sénégalaise dans un secteur où cette configuration est plutôt rare. Ceci est d'autant plus significatif quand les fondamentaux de l'activité et la qualité des parties prenantes le justifient. Nous sommes fiers de cheminer auprès de Win Industries et de l'appuyer dans sa mission, de créer des emplois formels, et de continuer à jouer un rôle de précurseur d'innovations sur le marché, tout ceci à travers une démarche écoresponsable continuellement fortifiée. »