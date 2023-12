Sénégal: ligue 1 (9ème journée) - Teungueth-Jaraaf, duel des leaders

Le duel au sommet qui oppose leader du Teungueth FC et son dauphin, le Jaraaf de Dakar, va lancer ce samedi 23 décembre, la 9ème journée du championnat de Ligue 1.

Cette affiche phare entre les deux formations encore invaincues, s'annonce décisive pour le fauteuil puisque deux petits points séparent les deux formations. La journée qui se poursuivra demain dimanche, sera clôturée mercredi prochain par les rencontres Us Ouakam-Diambars et As Pikine-Casa Sport que le Ligue pro a décidé de reprogrammer pour une indisponibilité des forces de l'ordre.

Le face à face entre Teungueth et Jaraaf sera en vedette à la neuvième journée de Ligue 1 qui démarre ce week-end. L'affiche au sommet qui opposera respectivement le premier et le deuxième au classement sera décisive pour les commandes de la Ligue 1. Deux points séparent aujourd'hui les deux formations qui se sont fait fort de garder encore leur invincibilité en ce début de championnat. Ralentis lors de la précédente journée lors de son déplacement sur la pelouse de la Sonacos, les Rufisquois (1er ; 16 points) tenteront devant leur public du stade Ngalandou Diouf de consolider un peu plus leur première place et espérer boucler l'année en beauté.

Toutefois, la tâche s'annonce ardue devant une équipe de Jaraaf (2e ; 14 points) qui a enclenché depuis trois journées, une bonne dynamique qui le rapproche davantage de la première place. La 9ème journée se poursuivra demain dimanche par quatre autres rencontres. Le promus Jamono de Fatick (8 ; 9 points) recevra sur sa pelouse du stade Massène Sène de Fatick, l'US Gorée (11e ; 7 points). La Linguère de Saint-Louis (5e, 11 points) de son côté accueille sur sa pelouse l'équipe de Dakar Sacré-Coeur (3e, 14 points). Après trois matchs sans victoire, Génération Foot reçoit au stade Lat Dior, une équipe de Guédiawaye FC (9e ; 9 points).

Les Banlieusards qui stagnent dans le ventre mou du classement, se sont attachés, il y a quelques jours des services de l'ex-entraineur du Casa Sports, Ansou Diadhiou pour donner un coup de fouet à leur championnat. Au même moment, le stade de Mbour (12e ; 6 points) et la Sonacos (13e, 6 points) vont en découdre au stade Caroline Faye.

La 9e journée sera clôturée le mercredi 27 décembre, par deux matchs. La Ligue sénégalaise de football professionnel a décidé de reprogrammer à mercredi les rencontres de la neuvième journée de Ligue 1, initialement prévues dimanche à Dakar pour des raisons liées à l'indisponibilité des forces de l'ordre pour la couverture des matchs. Le Casa Sports, qui a pu relever la tête en signant son premier succès lors de la précédente journée voudra enchaîner lors de la réception de l'As Pikine (4e, 12e points). La dernière rencontre opposera au stade municipal de Ngor, l'US Ouakam (7e, 9 points) à Diambars de Saly (6e ; 9 points).

PROGRAMME 9E JOURNEE LIGUE 1

Samedi 23 décembre 2023

Stade Ngalandou Diouf

16 h 30 : Teungueth-Jaraaf-

Stade Lat Dior

16 h 30 : Diambars-Jamono Fatick

Dimanche 24 Décembre

Stade Masséne Sène

Jamono Fatick- Us Gorée

16 h 30 : Dakar Sacré Coeur-US Ouakam

Stade Mawade Wade

16 h 30 : Linguère de Saint Louis - Dakar Sacré Coeur

Stade Lat Dior

16h30 : Génération Foot-Guédiawaye Fc

Stade Caroline Faye

16h 30 : Stade de Mbour- Sonacos

Mercredi 27 décembre

Stade Alassane Djigo

16h30 : As Pikine-Casa Sports

Stade municipal de Ngoor

16h 30 : Us Ouakam Diambars