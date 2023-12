Madagascar: Un week-end de détente pour oublier la lutte pour la survie

C'est un week-end de Noël pluvieux auquel les Malgaches en général et les Tananariviens en particulier vont avoir droit. Mais qu'à cela ne tiennent, ils vont certainement essayer de trouver le soleil qui manquera au sein de leur cercle familial et auprès de leurs amis.

En dépit de la conjoncture qui n'est pas très rose, ils veulent passer la fête de la nativité de la manière la plus agréable qui soit. On voit nos compatriotes envahir les rues à la recherche des articles et de la nourriture les moins chers possible. Mais ce sont les illuminations des différents endroits de la ville qui leur donne cette sensation de la fête.

Un week-end de détente pour oublier la lutte pour la survie

Les autorités l'ont bien compris : il faut que la population passe les fêtes de fin d'année de la manière la plus agréable possible.Des décorations lumineuses ont été installées dans tous les endroits de la ville. Antaninarenina a retrouvé la féérie des années passées et Ambotsirohatra est l'une des attractions de ce quartier historique. La cour de ce palais d'Éat est ouverte au public qui va s'émerveiller devant les multiples illuminations mettant en relief la beauté des lieux. Les Tananariviens sont invités à y venir en famille.

Ils ne manqueront certainement pas de le faire si la pluie ne vient pas gâcher leur plaisir. Mais ce sera pour les chrétiens le temps de la célébration de la naissance du Christ. Ils seront nombreux à venir dans les temples et les églises pour l'office religieux du 24 décembre. Puis ils se retrouveront en famille ou avec des amis pour le repas de Noël. Ils n'auront pas droit aux agapes des années d'abondance, mais le menu sortira quand même de l'ordinaire. Malgré leur cherté, les volailles, poulardes, oies et dindes ont trouvé preneur au marché.

La viande de boeuf a subi une hausse de prix conséquente, mais les consommateurs ont décidé de fermer les yeux et de se laisser tenter. Ils vont pouvoir déguster les plats savoureux qu'ils n'ont plus l'habitude de voir sur leur table. Mais les associations caritatives vont offrir aux plus démunis des aliments qui leur permettront d'améliorer leur ordinaire. Nos compatriotes vont durant ce week-end oublier momentanément leur lutte pour la survie et retrouver cette sensation de bien-être que la crise leur a fait oublier.