Afrique: Youssef Belaili - L'objectif de l'Algérie est de remporter le trophée en Côte d'Ivoire

Youssef Belaili s'est confié en exclusivité à CAFOnline.com. L'Algérien revient sur le parcours extraordinaire des Fennecs lors de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2019.

Actuel meilleur buteur du championnat algérien avec 10 buts en 10 matchs, Youcef Belaïli évoque l'équipe algérienne et revient sur le parcours des Fennecs en 2019 où les Nord-africains ont fini par remporter le titre de champion d'Afrique.

D'après vous, quelle a été la clé du succès algérien en 2019 en Egypte ?

Nous étions un groupe uni et nous nous étions fixé comme objectif de remporter le titre. Nous avons tout donné pour rendre le peuple algérien heureux, et par la grâce de Dieu, nous avons réussi. Nous avons l'intention d'aller encore loin lors de la phase finale en Côte d'Ivoire.

Quel a été votre meilleur souvenir de la CAN 2019?

Mon meilleur souvenir est le but que j'ai marqué contre le Sénégal. C'était un très beau but, d'autant plus qu'il a officiellement assuré notre qualification pour le deuxième tour de la compétition.

Et la séance des tirs au but en quart de finale contre la Côte d'Ivoire ?

J'étais le dernier tireur et il y avait de la pression. Je l'ai bien botté, mais il a touché le poteau. J'ai senti que le joueur ivoirien qui tirait après moi allait rater son tir, et ce que j'attendais est arrivé. Nous nous sommes qualifiés pour les demi-finales contre le Nigeria, et finalement, nous avons remporté la Coupe d'Afrique et rendu notre peuple heureux.

Nous sommes à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023. Comment voyez-vous ce tournoi ?

Je m'attends à ce que le niveau soit bon. La plupart des équipes ont un jeu très physique. L'Algérie est en forme actuellement et nous allons tout donner pour aller le plus loin possible lors de cette CAN.

L'Algérie est tête de série du Groupe D avec le Burkina Faso, l'Angola et la Mauritanie. Que pouvons-nous espérer des Fennecs lors de ce premier tour ?

Nous avons une excellente équipe et nous irons en Côte d'Ivoire pour faire un bon résultat et pourquoi pas gagner la Coupe d'Afrique des Nations.

Quels sont les objectifs de l'Algérie pour cette CAN ?

Lors de la dernière CAN au Cameroun, nous avions été gêné par l'état de la pelouse. Nous espérons ne plus revivre la même expérience en Côte d'Ivoire. L'objectif est clair : nous voulons aller le plus loin possible et remporter notre troisième titre.