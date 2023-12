Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 24 Décembre 2023

Burkina Faso : Agriculture- Plus de 5 millions de tonnes de céréales produites en 2023

La production céréalière du Burkina Faso est estimée à 5.246.405 tonnes en 2023, soit une augmentation de 4% par rapport à l'année 2022, selon le ministère en charge de l'agriculture. Toutefois, selon un rapport du Conseil d'administration du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le Burkina Faso connaîtra néanmoins un déficit céréalier estimé à 600.000 tonnes. « Les résultats sont satisfaisants, mais ils ne couvrent pas les besoins alimentaires de nos populations », a expliqué le ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, Ismaël Sombié. Il a noté que cette situation s'expliquait par la situation sécuritaire difficile dans certaines localités du pays et une pluviométrie capricieuse. (Source : aouaga.com)

Sénégal : Présidentielle 2024- La candidature à la présidentielle de Karim Wade déposée au Conseil constitutionnel

L'opposant sénégalais Karim Wade a déposé son dossier dans la nuit au Conseil constitutionnel, à quelques jours de la date butoir fixée au 26 décembre 2023.La présidentielle au Sénégal compte un nouveau candidat et ce n'est pas un inconnu. Karim Wade, le fils de l'ex-président Abdoulaye Wade, a déposé son dossier durant la nuit de vendredi à samedi. « Nous venons de déposer la déclaration de candidature de notre frère, Karim Meïssa Wade. Nous attendons maintenant le passage devant la Commission nationale chargée du contrôle des parrainages », a déclaré Maguette Sy, son mandataire. (Source : adakar.com)

Rca : Insécurité- Au moins 22 personnes tuées dans une attaque armée

En Centrafrique, une attaque armée a visé, jeudi 21 décembre, le village Nzakoundou dans la sous-préfecture de Ngaoundaye au nord-ouest du pays. Au moins 22 personnes, dont un militaire, ont été tuées dans cette attaque, dont plusieurs maisons incendiées. Il y a également de nombreux blessés.C’est dans la matinée du jeudi 21 décembre que le village de Nzakoundou a subi une violente attaque armée. Au moins 22 personnes dont un militaire avaient perdu la vie. Plusieurs dizaines de blessés dans des états graves ont été transférés dans les localités environnantes, selon Ernest Bonang député de Ngaoundaye, ville située à 35 km de Nzakoundou.( Source : Rfi)

Gabon : Onu- le Gabon quitte son siège au Conseil de sécurité ce 31 décembre 2023

Actuellement membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, le Gabon arrive à la fin de son mandat de 2 ans. C’est donc au 31 décembre 2023 qu’un autre pays africain prendra le relais, dans le cadre d’une rotation, pour les 10 pays membres non permanents au sein de cet organe central au sein de l’Organisation des Nations unies (Onu). C’est par 183 voix sur 190, que le Gabon avait été élu en juin 2021 membre non permanent du Conseil de sécurité. Un mandat qui s’achève ce 31 décembre, dans un contexte de crises internationales majeures, notamment les conflits russo-ukrainien, israélo-palestinien, mais aussi la crise institutionnelle au Gabon. Notons que cette fin de mandat intervient dans un contexte de remise à plat du système politique et institutionnel gabonais. Toute chose qui devrait déboucher sur un nouveau paradigme dans la manière de définir les intérêts stratégiques du Gabon. (Source : alibreille.com)

Rdc : Présidentielle 2023- « Une fraude généralisée a été organisée », selon Katumbi

Les opérations de vote se sont achevées dans l’ensemble du territoire national. Le candidat Moïse Katumbi affirme que « Le déroulement des scrutins de mercredi 20 décembre a donné lieu à des disfonctionnements et des irrégularités dont l’ampleur confirme la planification de la fraude organisée par le pouvoir sortant et la Ceni, en violation de la Constitution et des lois de la République ». Il s’est exprimé dans une déclaration signée jeudi 21 décembre avec les soutiens Matata Ponyo, Delly Sesanga, Franck Diongo et Seth Kikuni. Dans cette déclaration, les cinq opposants affirment que de nombreux électeurs n’ont pas pu voter, faute de déploiement des machines dans les centres, des machines défectueuses et des listes électorales incomplètes affichées. « Une fraude généralisée a été organisée avec la démultiplication des bureaux fictifs, la détention du matériel électoral sensible par les membres issus de l’Union Sacrée au pouvoir, l’expulsion systématique de nos témoins et observateurs lors des opérations de dépouillement tant attendues », indique le document. (Source : Journal de Kinshasa)

Gambie : Aides et assistance- L’Oim facilite le retour volontaire de 141 migrants bloqués en Tunisie

L’Organisation internationale pour les migrations (Oim) a facilité, vendredi, le retour volontaire de 141 migrants gambiens bloqués en Tunisie. Il s’agit du plus grand nombre de retours volontaires de migrants bloqués en Tunisie en une seule journée, depuis l’établissement des opérations de l’Organisation dans le pays en 2001. Rapporte African Manager. Selon cette source, la plupart des migrants, tous des hommes, étaient bloqués dans les localités d’Al Amra et de Jebeniana à Sfax. Avant le départ, l’Organisation a aidé les migrants en leur fournissant des services d’enregistrement et de documentation, un hébergement sûr, des évaluations de santé, une aide au transport et des services de conseil.

Burundi : Insécurité- Une attaque rebelle fait vingt morts

L’attaque, survenue vendredi 22 décembre soir dans la localité de Vugizo, frontalière de la République démocratique du Congo, a été revendiquée par Red-Tabara, principal groupe rebelle du pays.Selon cette source, l’attaque a été revendiquée par le principal groupe armé combattant le régime burundais, dirigé par le président Evariste Ndayishimiye. Vingt personnes, dont dix-neuf civils, ont été tuées dans une attaque conduite dans l’ouest du Burundi vendredi soir, a annoncé samedi 23 décembre le gouvernement. Le groupe rebelle Résistance pour un Etat de droit au Burundi a quant à lui affirmé avoir tué dix membres des forces de sécurité.L’attaque en question a été menée dans la localité de Vugizo, située à une vingtaine de kilomètres de la capitale économique Bujumbura et frontalière de la République démocratique du Congo (Rdc), pays où se trouve la base arrière de Red-Tabara. Le groupe rebelle RED-Tabara a affirmé que ses « combattants (…) basés au Burundi ont attaqué le poste-frontière de Vugizo » et que « 9 militaires et 1 policier ont été tués », dans un message sur X. (Source : Le Monde. Fr)