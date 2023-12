Algérie: Hanoune exhorte ses militants à renforcer la communication avec les citoyens

ORAN — La secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT), Louiza Hanoune a exhorté, samedi à Oran, les militants de sa formation politique "à intensifier les contacts avec les citoyens, prendre en charge leurs préoccupations et les soumettre aux autorités concernées".

"Les militants du PT sont tenus de consolider les contacts et de se rapprocher des citoyens pour recenser leurs préoccupations et les transmettre aux différentes structures du parti qui se chargeront, à leur tour, de les soumettre aux autorités compétentes pour les examiner et les prendre en charge", a déclaré Mme Hanoune.

Par ailleurs, la secrétaire générale du PT a valorisé les mesures sociales et économiques engagées par l'Etat en 2023, visant l'amélioration du pouvoir d'achat au profit des citoyens et l'encouragement de l'investissement. Des mesures qui ont été consolidées par le projet de loi de finances (LNF) 2024 dont les orientations contiennent plusieurs dispositions au profit des travailleurs et des fonctionnaires, parmi elles celle portant augmentation des salaires, a-t-elle affirmé.

Mme Hanoune a, d'autre part, salué la position de l'Etat algérien "de soutien clair et indéfectible à la cause palestinienne". Une position qui, a-t-elle fait observer, est fortement soutenue par le peuple algérien qui n'a eu de cesse de porter aide et assistance au peuple palestinien et plus particulièrement à la population de Ghaza qui fait face depuis plus de deux mois à l'agression barbare de l'armée sioniste.

La responsable du PT a, au passage, dénoncé les tentatives de "certaines parties, notamment le régime marocain visant à déstabiliser l'Algérie et les pays du Sahel en oeuvrant à porter atteinte aux relations de notre pays avec ses voisins dans le seul but de servir l'agenda sioniste".

Dans ce contexte, elle a indiqué que l'Algérie, gouvernement, peuple et classe politique, ont toujours été aux côtés des peuples des pays du Sahel, pour la stabilité et l'unité des Etats de cette région dont le Mali.

"Cette position a toujours été défendue par le PT qui oeuvre à l'expliquer aux personnalités politiques et syndicales de ces pays voisins, liées par des relations d'amitié et de respect avec le PT depuis de longues années", a-t-elle souligné.