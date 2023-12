Algérie: Batna - La caravane de la mémoire visite des lieux emblématiques de la Révolution

BATNA — Les jeunes de "la caravane de la mémoire" de la communauté nationale établie à l'étranger ont découvert samedi dans la wilaya de Batna non sans émotion l'emblématique dechrat (village) Ouled Moussa et le domicile à Arris du héros de la révolution de libération nationale, Mustapha Benboulaïd.

Au domicile des frères Benchaïba à Ouled Moussa où s'était tenue la réunion de distribution des armes aux premiers groupes de moudjahidine la veille du déclenchement de la guerre de libération le 1er novembre 1954, ces jeunes ont écouté des moudjahidine évoquant devant eux les détails de ce grand évènement. Les interrogations soulevées par les jeunes ont permis également d'évoquer les résistances populaires dans la région et à travers le pays traduisant l'attachement de l'Algérien à sa terre.

Au domicile du chahid Benboulaïd, les discussions ont abordé le rôle central de cette figure dans la préparation et le déclenchement de la révolution et évoqué à travers des photos son parcours militant.

Kelthoum Benyakoub, Sabrina Naïli, Youcef Oumrane et autres jeunes de la caravane se sont estimés chanceux de découvrir un pan de l'histoire de l'Algérie et ses grands moments, exprimant leur fierté d'appartenir à ce pays. Ils ont également assuré que cette caravane restera gravée dans leur mémoire ainsi que les figures, les hauts faits et les monuments découverts durant la tournée.

Abd El Ilah Boukhezer a déclaré avec émotion que l'Algérie demeure dans les coeurs des jeunes émigrés remerciant les autorités à leur tête le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune pour "cette précieuse initiative qui leur a permis de visiter divers sites et monuments de plusieurs wilayas".

La caravane s'est également rendue à la cité archéologique de Timgad et a visité son musée et sa précieuse collection de mosaïques.

Les membres de la caravane ont été reçus vendredi après-midi par le wali, Mohamed Benmalek en présence des cadres de la culture et de la jeunesse et des sports, de moudjahidine et ayants-droit et de jeunes.

Batna est la troisième étape après Alger et Biskra de la tournée de cette caravane, initiée par le ministère de la Jeunesse et des Sports en coordination avec la Mosquée de Paris (France) et qui visitera également d'ici le 28 décembre les wilayas de Guelma, de Tizi Ouzou et d'Oran.