Ile Maurice: La dernière page du livre qui se tourne...

La loterie Merven, également connue sous le nom de Badinage Merven, arrête ses activités à la fin de cette année 2023. Le directeur général, Frantz Merven, évoque une baisse «trop significative» du chiffre d'affaires depuis l'avènement du Covid-19.

Badinage Merven, faisant partie du folklore mauricien et fondé par feu Joseph Merven, grandpère de l'actuel directeur général Frantz Merven, tire sa révérence après une existence remarquable de 104 ans. Le dernier tirage de cette loterie aura lieu aujourd'hui.

L'histoire commence, elle, en 1915, lorsque Joseph Merven révolutionne le Pari-Mutuel pour le Mauritius Turf Club, aujourd'hui connu sous le nom de Tote. Fort de son succès, il est sollicité par un organisateur de courses à Rangoon, en 1918, pour mettre en place le même système. Durant deux années (1918- 1919), Joseph Merven surveille de près son développement tout en faisant concourir des chevaux qu'il avait emmenés là-bas de Maurice.

En Inde, au cours de cette période, il découvre également la Sweepstakes, une loterie attribuant des lots en fonction des résultats d'épreuves sportives. Cette idée novatrice est alors transférée à Maurice, donnant naissance, en 1920, à Badinage Merven. Pour rappel, au-delà de son rôle dans l'organisation des paris, Joseph Merven s'illustre en tant qu'entraîneur émérite de chevaux de courses, recevant le surnom prestigieux de «Roi du Turf».

%

En homme d'affaires éclairé, Joseph Merven fonde également la compagnie Merven & Cie, spécialisée dans la commercialisation de produits alimentaires de qualité. L'entreprise étend son empire avec une boulangerie, une tannerie, puis une limonaderie et un cold storage, des métiers que ses quatre fils Roger, Frantz (NdlR, le père de l'actuel directeur général dont le nom est aussi Frantz), Maurice et Claude développeront avec succès. En 1976, le groupe est vendu à IBL, mais Badinage Merven reste un pilier résilient de la famille. Sous la direction de Claude Merven, Badinage Merven traverse les époques, demeurant un bastion de cette diversité d'activités. Après le retrait des quatre fils, la troisième génération prend le relais, avec Frantz Merven (le fils) à la tête jusqu'à aujourd'hui.

Frantz Merven, directeur général de Badinage Merven.

La fin d'une ère

Cependant, depuis l'avènement de la pandémie de Covid19, les ventes ont connu une baisse constante tandis que les frais d'exploitation ont augmenté sans relâche. Avec beaucoup de regrets, la difficile décision a été prise de clore cette aventure ludique et attachante qui est échelonnée sur tant d'années. Une prouesse qui restera gravée dans la mémoire de tous les passionnés de Badinage Merven. Frantz Merven explique que les ventes étaient déjà en baisse depuis quelque temps, mais qu'avec le Covid-19, la situation a empiré. «Nous avons tenu le coup en 2020 et en 2021, mais le jeu n'a pas vraiment repris depuis. D'année en année, les pertes sont devenues conséquentes et nous ne pouvons plus continuer ainsi.»

Le directeur général soutient aussi que pour le moment, il n'y a pas vraiment de projet futur dans l'optique de reprendre cette loterie ou qu'elle soit rachetée par le privé comme cela a été le cas avec la loterie verte. «Il se peut que cela change un jour, mais une chose est sûre, nous n'aurions pas pu continuer avec les billets pré-imprimés. Personnellement, je suis en train de réfléchir pour après...»Badinage Merven, qui compte quatre employés à temps plein et trois employés saisonniers, continuera à opérer jusqu'en janvier, bien que le dernier tirage soit aujourd'hui. Ceci, dans le but d'assurer que les joueurs de décembre puissent toucher tous leurs gains aux lots gagnants. «Nous demandons ainsi humblement aux gagnants de nous contacter le plus tôt possible.»

Frantz Merven confie aussi dans la foulée que cette loterie a joui d'une très bonne réputation pendant ses 104 ans d'existence et qu'à l'annonce de l'arrêt de ce jeu, il a reçu pas mal d'appels et de lettres de fidèles joueurs qui lui ont fait part de leur tristesse. «C'est une dernière page du livre Merven qui se tourne. Depuis toujours, je suis très attaché à cet héritage qu'ont laissé mon grand-père et mes oncles ainsi que mon père. Mais ainsi va la vie...»

Joseph Merven, fondateur de Badinage Merven.

Le dernier des frères, Claude Merven, est celui qui s'est occupé des loteries pendant de longues années avant de prendre sa retraite.