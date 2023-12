Ile Maurice: «Oui, il y a de la place pour l'espérance dans la société mauricienne»

Si la fête de Noël est célébrée par tous, pour les chrétiens, cette naissance de Jésus indique qu'en son fils, Dieu vient les rejoindre dans leur humanité, vient habiter ce monde, apporter l'espérance d'un monde nouveau et souligner une fois de plus que notre humanité est appelée à être sauvée, indique l'évêque de Port-Louis dans son message de Noël. Face à ce monde où tout a l'air d'aller mal, il est possible de douter, de se décourager et de se demander s'il y a encore de la place pour que Jésus y vienne. Or, Mgr Durhône répond par l'affirmative.

En effet, Mgr Jean-Michaël Durhône estime qu'il y a de la place pour «construire la paix et faire naître l'espérance» au vu des Mauriciens et des organisations non gouvernementales locales «qui s'engagent pour développer une conscience écologique», au vu des jeunes car «ils ont leurs rêves, leur enthousiasme et leur énergie à apporter à notre société mauricienne».

Mgr Durhône estime qu'il y a aussi de la place pour que des ponts soient construits au sein de notre société. «Nos différences de culture et de religion sont davantage des opportunités pour construire des ponts que des obstacles qui mènent à l'indifférence et à la violence. Oui, il y a de la place. Et Dieu, par amour pour notre humanité, nous donne gratuitement son fils Jésus.»

%

Une des préoccupations de l'évêque de Port-Louis en cette fin d'année est le nombre alarmant d'accidents de la route. Il a une pensée spéciale pour les familles, époux, épouses et enfants qui ont perdu un être cher sur la route et invite les Mauriciens à se montrer responsables au volant. «Aucune famille ne peut croire qu'elle peut être épargnée d'un tel drame. Ki sannla ti pou anvi trouv enn manb so fami lor kanapé pandan bann fet Nwel ou Nouvel an ?»

Avant de souhaiter un Joyeux Noël à tous les Mauriciens et leur redire son appréciation de l'accueil qui lui a été réservé par toutes les «communautés» à sa nomination comme évêque de Port-Louis, Mgr Durhône a dit espérer que chaque Mauricien prenne conscience qu'il est responsable de sa vie et de celle de chaque usager de la route.