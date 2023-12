Ile Maurice: Kate Collet la bouclée d'idées

Dans le multivers des réseaux sociaux, Kate Collet, qui vient de compléter sa formation en enseignement, a su se frayer un chemin. Elle se distingue comme une créatrice de contenu à la vision audacieuse. Dotée elle-même d'une crinière impressionnante, Kate Collet décide, en 2018, de créer un espace en ligne dédié à l'entretien des cheveux naturellement frisottés. À l'appui, des vidéos pour montrer les produits et les outils qu'elle utilise.

«Je me suis vite rendu compte, à l'époque, que nous, les curlies, nous avons peu de choix. Il y avait peu de boutiques et salons de coiffures qui proposaient les soins, produits et outils capillaires adaptés à nos besoins spécifiques», raconte la diplômée en français qui vient de finir ses études en enseignement. Kate décide de combler ce vide en créant une marque qui ne se contente pas de coiffer, mais qui élève l'expérience capillaire des boucles. Voilà comment naît Dose of Curls.

Autodidacte, Kate a développé ses compétences en faisant des recherches en ligne, notamment sur YouTube. Cependant, elle a aussi assisté à quelques ateliers sur les cosmétiques naturels. Dose of Curls est bien plus qu'une simple boutique en ligne. C'est un sanctuaire pour les boucles, offrant une gamme soigneusement sélectionnée d'outils, tels que des brosses, des serviettes en microfibre, des diffuseurs, des bonnets en satin et des produits naturels innovants comme des soins à base de poudres et des macérâts huileux.

«Nous avons plus de 500 avis positifs sur la page de Dose of Curls, et nous nous efforçons constamment d'offrir des produits et un service de qualité», dit Kate, avec l'enthousiasme palpable d'aller encore plus loin. Car la jeune femme a des rêves plus grands, des aspirations qui dépassent les frontières du numérique. «Je veux ouvrir une boutique physique et un salon de coiffure spécialisés en cheveux naturellement bouclés. Je souhaite aussi étendre la gamme de Dose of Curls en proposant des produits comme des soins lavants et coiffants», dévoile-t-elle.

Avec pour objectif ultime de porter fièrement le label Made in Moris, «car Dose of Curls vise à soutenir les autres entrepreneurs mauriciens. Nous collaborons étroitement avec des femmes entrepreneurs dans la confection de certains de nos produits, accessoires, emballages, contenants et labels contribuant ainsi à l'économie locale», explique celle dont la vision s'étend au-delà de son propre succès et qui est déterminée à encourager l'achat des produits locaux. D'autre part, elle souhaite que les autorités instaurent davantage de dispositifs visant à accompagner les entrepreneurs. «Ce n'est pas seulement une question d'aide financière, mais de partage de connaissances à travers des ateliers pour aider les entrepreneurs à acquérir plus de connaissances dans leurs domaines. La mise en place d'un mécanisme pour faciliter l'échange avec les services postaux est aussi souhaitable», proclame-t-elle.

Outre l'esprit entrepreneurial, l'histoire de Kate Collet inspire à la fois les boucles à atteindre de nouveaux sommets et les entrepreneurs à embrasser l'apprentissage continu. À travers Dose of Curls, elle tisse une toile où les curlies ne sont pas simplement coiffés, mais célébrés avec passion et dévouement. C'est une invitation à tous ceux qui rêvent de créer quelque chose de grand : suivez votre passion, apprenez constamment et, surtout, soyez fiers de ce que vous créez.