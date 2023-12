Ile Maurice: Le PM appelé à se prononcer

Il nous revient que les élus du Mouvement socialiste militant (MSM) des circonscriptions de Flacq-Bon-Accueil (no 9) et Grande-Rivière-Sud-Est-Montagne-Blanche (no 10) devraient rencontrer le Premier ministre pour évoquer le cas de Kishore Kumar Jeewooth, président déchu du conseil de district de Flacq. Mais, comme le ministre Vikram Hurdoyal est souffrant, cette rencontre n'a pu avoir lieu jusqu'ici.

C'est un des élus qui a demandé cette rencontre entre les cinq parlementaires du MSM, à savoir les ministres Vikram Hurdoyal, Sunil Bholah, Deepak Balgobin, Sudheer Maudhoo et le secrétaire parlementaire privé Vikash Nuckcheddy (Zaïd Nazurally étant du Muvman Liberater) et le Premier ministre pour que ce dernier puisse entendre toutes les versions dans cette affaire.

Kishore Kumar Jeewooth avait été élu le 23 décembre 2022 à l'issue de deux tours du scrutin. D'abord, il était à égalité avec son concurrent, Manoj Ramrup, et au second tour, il avait obtenu 14 voix contre 12 pour son rival. Mais le 7 décembre, il s'est retrouvé en minorité à une motion. Il a déposé une injonction en Cour suprême qui a été rejetée. Il a ensuite fait appel et il a subi un nouveau revers.

Un conseiller de district d'Écroignard, Chandra Dev Bundhoo, a, à son tour, déposé une injonction en Cour suprême pour savoir pourquoi Kishore Kumar Jeewooth n'avait pas été révoqué malgré le fait que le délai de sept jours était écoulé. Le juge Patrick Kam Sin a ainsi convoqué le ministre des Collectivités locales, Anwar Husnoo, le 29 décembre, pour entendre sa version sur les raisons pour lesquelles le président déchu est toujours en poste.