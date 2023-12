Ile Maurice: Réinventer les célébrations pour les fêtes de fin d'année

La saison des fêtes de fin d'année revêt une signification particulière pour les entreprises mauriciennes qui ont traditionnellement marqué cette période par des célébrations festives. Néanmoins, avec l'avènement du Covid-19, certaines entreprises ont décidé de réévaluer la tradition des festivités de fin d'année. Tandis que certaines ont opté pour l'arrêt de ces célébrations, d'autres ont choisi l'innovation afin de préserver l'esprit festif.

Fini les fêtes traditionnelles ?

Dans le sillage des défis économiques induits par la pandémie, un nombre croissant d'entreprises à Maurice ont opté de manière inhabituelle pour l'abandon des célébrations de fin d'année. Pour certains dirigeants d'entreprises, l'économie est devenue le principal moteur de cette décision alors que la rentabilité limitée a conduit à une réévaluation des budgets alloués aux événements festifs. Ces contraintes financières ont ainsi alimenté des débats, remettant en question l'importance accordée à la tradition face aux nécessités économiques.

Adaptation et créativité

Cependant, pour les entreprises qui ont décidé de maintenir la tenue des festivités, l'accent est désormais mis sur l'innovation et la créativité. Les célébrations traditionnelles cèdent la place à des alternatives à la fois sécurisées et novatrices. Certaines entreprises ont choisi de privilégier des activités en plein air, optant par exemple pour des journées en pleine nature ou des forfaits comprenant des séances de spa dans des hôtels pittoresques. D'autres ont préservé l'essence des festivités en organisant des soirées exceptionnelles à thème, transportant leurs employés dans des époques mémorables, telles que les années 20, 60 et 80, etc. Ces soirées à thème vont au-delà des simples costumes, avec des événements tels qu'un carnaval mystérieux où les participants portent des masques élaborés.

%

D'autres entreprises font preuve de créativité en organisant des soirées à thème axées sur les super-héros, encourageant les employés à enfiler les costumes de leurs personnages préférés. Ces événements se distinguent par une décoration inspirée des bandes dessinées, des concours de costumes et des défis héroïques.

Une autre approche novatrice consiste en une soirée dédiée à l'expression artistique, mettant en avant des expositions d'art, des ateliers créatifs et des activités stimulant la créativité. Enfin, certaines entreprises ont opté pour une soirée de contes de fées, invitant les participants à revêtir des costumes magiques et à participer à des activités inspirées des légendes. Ces initiatives témoignent d'une volonté de préserver l'esprit festif, tout en introduisant des éléments nouveaux et captivants.

Pour Laksha, employée de banque, la fête de fin d'année revêt une dimension enchantée. Elle met en lumière les efforts soutenus déployés par elle-même et ses collègues tout au long de l'année, transformant cette célébration en un geste de reconnaissance de la part de l'employeur envers son équipe. Même en remontant à la période de la pandémie de Covid19, elle souligne qu'aucune fête physique n'a été organisée, mais que l'employeur a exprimé sa gratitude en offrant des cadeaux et des bons d'achat à tous les employés. «Nous consacrons la moitié de notre vie à travailler pour l'entreprise; c'est le moins que la compagnie puisse faire pour notre bien-être.»Julien, entrepreneur audacieux, partage la même harmonie d'opinions.

À ses yeux, la célébration de fin d'année revêt une signification profonde. Conscient des épreuves que ses employées ont traversées tout au long de l'année, il considère que les festivités offrent une opportunité idéale pour exprimer sa gratitude envers eux, saluant leurs efforts, leur compréhension et l'excellence de leur travail. «Ce week-end, je les emmènerai pour une évasion dans un hôtel. Malgré les difficultés induites par le Covid-19, je perçois comme un devoir absolu de chef d'entreprise de reconnaître leurs contributions. Ils sont la force motrice derrière la réussite de ma société.»

En outre, Julien souligne l'impact durable de ces célébrations et de la distribution occasionnelle de cadeaux à ses employés. Pour lui, ces actes ne se limitent pas à des sources de motivation supplémentaires, mais constituent des investissements dans la loyauté de son équipe. En démontrant un authentique intérêt pour le bienêtre de ses employés, la compagnie s'assure de maintenir un niveau de productivité et de fidélité élevé, écartant ainsi la tentation de chercher d'autres horizons professionnels.

Imran, employé d'un centre d'appels à Ébène, accorde une profonde importance aux moments de célébration de fin d'année, bien au-delà de leur simple caractère festif. Selon lui, ces occasions jouent un rôle clé dans le renforcement des liens au sein de l'équipe, offrant ainsi l'opportunité de reconnaître collectivement les succès de l'année passée.

Un Noël solidaire

Dans un esprit de solidarité, plusieurs entreprises ont également décidé de dédier une partie de leur budget des fêtes à des initiatives caritatives. Des dons sont versés à des organisations locales, des paniers de Noël sont distribués aux communautés défavorisées et des projets de bénévolat sont activement encouragés. Cette approche vise à recentrer l'esprit des fêtes sur la générosité et la bienveillance.

En fin de compte, les entreprises sont confrontées à un choix crucial en cette période de fêtes. Alors que certaines ont décidé de tourner la page sur les célébrations traditionnelles, d'autres ont choisi de réinventer la tradition pour s'adapter aux réalités du monde post-Covid. Quelle que soit la voie choisie, une chose est sûre : l'esprit festif demeure vivant, même dans les circonstances les plus difficiles.