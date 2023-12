Tunisie: Travaux de réfection de la ligne TGM - Le droit de savoir des usagers

Annoncés à la fin de l'année en cours lors d'un point de presse organisé par la Société des transports de Tunis (Transtu) vendredi 29 septembre, les travaux du projet d'aménagement des ouvrages techniques de la ligne Tunis-Goulette-Marsa (TGM), incluant notamment le renouvellement du pont ferroviaire sur le canal de Kheireddine, n'ont pas encore été entamés au grand dam des usagers. On ne sait pas non plus donc la date d'achèvement des travaux !

La corrosion est devenue facilement détectable ces dernières années au niveau de la structure porteuse qui supporte les charges du trafic au niveau du pont ferroviaire en question, tant et si bien que le verdict est tombé depuis quelques mois au sujet de la modification du plan d'exploitation de la ligne TGM, par obligation de respect à certaines normes de sécurité.

Le train bleu ne passe plus donc sur le pont ferroviaire de Kheireddine depuis 1er octobre 2023 et les usagers sont acculés à descendre à la gare de Kheireddine et parcourir à pied plus de 500 mètres pour reprendre le voyage en direction de Tunis à partir de la gare de La Goulette Casino. Idem pour ceux qui se déplacent en sens inverse, autrement dit de Tunis vers La Marsa.

Manque flagrant de sécurité

Certes, la Transtu a bien fait de programmer des dessertes par bus sur cette ligne, pour renforcer le transport, mais ce n'est pas suffisant pour les nombreux usagers de la ligne TGM, notamment dans les heures de pointe. Le grand problème ne réside pas au niveau de la desserte, car certains techniciens ne cachent pas leur colère pour le non-respect des normes de sécurité dans le processus de cette modification. «L'entrée en vigueur du nouveau plan d'exploitation aurait dû être accompagné par l'installation de chaînes plastiques d'interdiction d'accès ou de pancartes d'indication de direction. Ce sont des accessoires d'une grande visibilité qui peuvent être rapidement mis en place pour créer un dispositif de protection et d'avertissement», alertent-ils.

%

En raison de l'absence de tels dispositifs, et au niveau des passages à niveau sans barrière, les usagers ont intérêt à redoubler de vigilance pour vérifier qu'aucun train n'arrive avant de s'engager. «C'est très dangereux et gare aux distraits», commente un inspecteur de la Transtu qui vient de prendre sa retraite et qui n'a pas manqué de pointer le manque d'entretien des équipements. «Dans certaines gares de la ligne TGM, l'électricité fonctionne de jour comme de nuit. Pour ce qui est des travaux, ils seront entamés à partir de 2024 et non à la fin de cette année comme déjà annoncé par la Transtu.» Allez savoir quand les travaux vont s'achever», se demande-t-il.

A elle seule, la bonne intention ne suffit pas

Un air de déjà-vu qui se dégage du témoignage de cet inspecteur quant à la réalisation des projets dans les délais impartis. En effet, on nous annonce aujourd'hui que la mise en place des nouvelles rames pour cette ligne sont prévues pour 2026. Toutefois, en 2017, l'ancien P.-D.G. de la Transtu, Salah Belaid, avait déjà fait la même annonce. En 2019, Hichem Ben Ahmed, alors ministre du Transport, déclarait à son tour que la Transtu oeuvrait de pied ferme pour le renouvellement de la flotte des rames de cette ligne. En février 2023, le ministère du Transport publie un communiqué en lien avec le projet (toujours en cours) relatif à l'acquisition de 18 rames pour la ligne TGM, après la signature des conventions de financement.

Après plus d'une quarantaine d'années de service, le train bleu desservant la ligne Tunis-Goulette-Marsa, continue à rouler et risque à tout moment de s'arrêter, de ne plus desservir cette ligne. L'état de détérioration de ce pont ferroviaire, dont le dernier entretien remonterait à 2006, selon un technicien de la Transtu, vient apporter une preuve de plus sur la vétusté des rails. Il en est de même, malheureusement, pour le matériel roulant de cette ligne.

Le ministre du Transport, Rabii Majidi, s'est déplacé au début du mois d'octobre dernier à la Gare maritime de Tunis où il est monté à bord du train bleu, accompagné du président directeur général de la société, Abderraouf Saleh, et d'un certain nombre de responsables de la Société, pour inspecter le changement de plan d'exploitation de cette ligne. A cette occasion, il a recommandé la nécessité de respecter toutes les normes de sécurité pour protéger la vie des passagers et veiller à ce que les travaux soient achevés dans les délais prévus. Pour que, enfin, cette ligne ferroviaire puisse retrouver son mode d'exploitation naturel, sauf que jusqu'à présent aucun panneau de signalisation n'a été placé à proximité du pont ferroviaire ou même à la gare de Tunis Marine, indiquant la date du début et de la fin des travaux ! Les usagers ont le droit de savoir.