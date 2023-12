Tunisie: Kossyguine - Nous sommes venus en tant qu'amis

M. Alexeï Kossyguine, président du Conseil des ministres de I'Union soviétique, est arrivé jeudi 15 mai 1975 après-midi à 16h30, à l'aéroport international de Tunis-Carthage, en provenance de Tripoli pour une visite officielle en Tunisie sur invitation du Président Bourguiba.

Le président du Conseil des ministres soviétiques a été accueilli à son arrivée par le Chef de l'Etat entouré de plusieurs membres du Bureau Politique et du Gouvernement ayant à leur tête M. Hédi Nouira, Premier ministre.

Le Président Bourguiba a accueilli son hôte au bas de la passerelle et lui a donné l'accolade.

Auparavant, MM. Abdelmajid Karoui, directeur du Protocole, et Boris Kolokolov, ambassadeur de l'Urss à Tunis, étaient montés à bord pour souhaiter la bienvenue à l'hôte de la Tunisie.

Le Président Bourguiba et son hôte ont ensuite salué le drapeau aux sons des hymnes nationaux tunisien et soviétique, passé en revue un détachement de l'armée qui leur rendait les honneurs et serré la main aux membres du gouvernement et du Bureau politique et des chefs des missions diplomatiques accréditées à Tunis, venus accueillir l'hôte de la Tunisie.

Le Chef de l'Etat et M. Alexeï Kossyguine se sont ensuite dirigés vers le salon d'honneur où le président du Conseil des ministres soviétique a fait la déclaration suivante :

«Je vous remercie M. le Président pour cette invitation à venir en Tunisie, Nous pensons que pendant les deux jours de notre visite en Tunisie, nous aurons la possibilité d'échanger les points de vue avec les responsables tunisiens au sujet des questions qui intéressent nos deux pays».

«Nous sommes venus en Tunisie en tant qu'amis, a encore dit M. Alexeï Kossyguine, et naturellement les amis ont toujours des problèmes qu'ils doivent discuter. Je voudrais, par la même occasion, transmettre mes meilleurs voeux de prospérité au peuple tunisien».

«Je voudrais aussi vous remercier, Monsieur le Président, pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé à l'aéroport», a-t-il conclu. Après quelques instants de repos au Salon d'honneur, le Président Bourguiba et son hôte ont quitté l'aéroport pour une tournée à travers les principales artères de la capitale.

Le Chef de l'Etat était arrivé à 16h20 à l'aéroport. Il était accompagné de MM. Hédi Nouira, Premier ministre, Chedli Klibi, ministre directeur du Cabinet présidentiel. Allala Laouiti, chef du Secrétariat particulier du Président de la République, Abdelmajid Karoui, directeur du Protocole et Abdelhamid Malki, Gouverneur de Tunis.

Après l'accueil officiel au salon d'honneur de l'aérogare, le Chef de l'Etat et son hôte ont pris place à bord de la voiture présidentielle pour parcourir les principales artères de Tunis, sous les acclamations d'une foule enthousiaste scandant longuement des slogans exaltant l'amitié sincère entre les peuples tunisien et soviétique.

Le cortège présidentiel s'est ébranlé en direction de Tunis qui, pour la circonstance, s'est paré de ses plus beaux atours. Tunis, dont la population obéissant à la vieille loi de l'hospitalité et à l'esprit d'ouverture qui a toujours été la marque distinctive de la société arabo-musulmane, s'est rassemblée tout le long de l'itinéraire emprunté par le cortège présidentiel.

A l'entrée de la capitale, le Combattant suprême et son hôte se sont mis debout dans leur voiture découverte pour répondre aux acclamations joyeuses de la foule. Après avoir parcouru l'avenue Kheireddine Pacha, puis l'avenue Mohamed V, le cortège présidentiel, roulant presque au pas, arriva Place de l'Afrique où des éléments de la police montée, en tenue de parade, s'alignaient sous les banderoles et les drapeaux des deux pays, sabre au clair.

S'engageant dans l'allée centrale de l'avenue Habib Bourguiba, le cortège a dû s'arrêter à plusieurs reprises afin de permettre au Chef de l'Etat et à M. Alexeï Kossyguine de recevoir des gerbes de fleurs des mains de fillettes en costume traditionnel.

Souriants et détendus, le Président Bourguiba et son hôte répondaient par de larges gestes des deux mains aux ovations d'une population joyeuse entraînée par les accents allègres des orchestres folkloriques auxquels se mêlaient la musique bruyante des fanfares et la liesse communicative des formations sportives et de jeunesse.

Le cortège présidentiel a ensuite emprunté l'avenue de Paris qu'il a parcourue lentement sous les banderoles tendues par-dessus la chaussée en direction de la Place de la République, où des éléments de cavalerie lui rendaient les honneurs.

Tout le long de cette artère, le cortège officiel a dû s'arrêter encore de nombreuses fois pour permettre au Combattant suprême et à M. Alexeï Kossyguine de recevoir des gerbes de fleurs en signe de bienvenue et de sympathie pour le visiteur de marque et de fidélité et d'affection pour le leader.

Le cortège présidentiel devait ensuite parcourir lentement l'Avenue de la Liberté devant une foule immense, massée des deux côtés de la chaussée et manifestant bruyamment son enthousiasme au son des rythmes entraînants des orchestres populaires.

A la fin de la tournée, le cortège a pris la direction du Palais de Carthage par l'avenue Kheireddine Pacha.