Tunisie: Concentration géopolitique et fluctuations sectorielles

Depuis 2022, la géographie du commerce international conserve une stabilité relative, sans manifestations significatives de délocalisation ou de recentrage. Cependant, une augmentation notable de la proximité politique dans les relations commerciales est observée depuis la fin de 2022.

Cette évolution suggère un changement vers des partenariats bilatéraux privilégiant des pays partageant des positions géopolitiques similaires (relations amicales-commerciales). Concomitamment, une diminution globale de la diversification des partenaires commerciaux souligne une concentration accrue du commerce mondial au sein de relations commerciales majeures et les dynamiques en cours révèlent un commerce mondial de plus en plus concentré et géopolitiquement orienté.

La guerre en Ukraine, les sanctions contre la Fédération de Russie et le rééquilibrage des relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine jouent un rôle significatif dans l'évolution des principales tendances commerciales bilatérales. Ces facteurs exercent une influence non seulement sur les économies directement impliquées, mais impactent également de manière indirecte la dynamique commerciale d'autres économies.

Au cours des quatre derniers trimestres, les tendances commerciales mondiales ont été majoritairement défavorables pour la plupart des secteurs. Les données annuelles signalent que le déclin du commerce mondial est imputable à une diminution des échanges dans les secteurs des équipements de bureau et de communication, ainsi que dans les domaines du textile et de l'habillement.

En revanche, le commerce mondial bénéficie d'une dynamique positive dans les secteurs des véhicules routiers et de l'équipement de transport. Sur une base trimestrielle, la plupart des secteurs ont enregistré un recul du commerce, bien que les secteurs de l'habillement, de la communication et de l'équipement de bureau aient rebondi par rapport aux niveaux antérieurs. Néanmoins, les tendances commerciales demeurent négatives dans de nombreux secteurs comme celui de l'agroalimentaire, les textiles, les métaux ou encore les minéraux. Alors que la trajectoire positive observée dans le commerce des équipements de transport et des véhicules automobiles dans les données annuelles a connu une inversion au troisième trimestre 2023.

Mais malgré les déclins généraux, le commerce des vêtements et des équipements de communication a enregistré une reprise au troisième trimestre 2023.