Afrique de l'Ouest: Initiative Atlantique de SM le Roi pour le Sahel - Le futur port de Dakhla sera une infrastructure 'extrêmement importante' (diplomate tchadien)

Marrakech — Le futur port de Dakhla Atlantique sera une infrastructure "extrêmement importante" dans le cadre de l'Initiative Royale pour favoriser l'accès des pays du Sahel à l'Océan Atlantique, a souligné, samedi à Marrakech, l'ambassadeur du Tchad au Maroc, Hassan Adoum Bakhit Haggar.

"J'ai conduit une délégation tchadienne d'homme d'affaires la semaine dernière pour visiter le chantier du port de Dakhla Atlantique et j'ai été impressionné par la grandeur de ce projet, et surtout par l'expertise 100% marocaine" déployée dans son exécution, a indiqué M. Bakhit Haggar lors d'une conférence de presse conjointe, à l'issue de la Réunion ministérielle de coordination sur l'Initiative de SM le Roi pour favoriser l'accès des pays du Sahel à l'Océan l'Atlantique, qui a connu la participation également du Mali, du Burkina-Faso et du Niger.

Ce futur port "fera la fierté de l'Afrique et de tous ceux qui vont tirer profit" de cette infrastructure portuaire, a poursuivi le diplomate tchadien, exprimant ses remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour cette Initiative Royale visant à favoriser l'accès des pays du Sahel à l'Océan l'Atlantique qui "donne vraiment de l'espoir" aux pays de cette région.

L'Initiative du Souverain est essentielle "pour la survie de nos pays enclavés", a fait observer M. Bakhit Haggar, ajoutant que le Maroc a toujours été aux côtés des pays africains.

Organisée à l'initiative du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, cette Réunion de coordination a été marquée par la participation également du ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l'extérieur, Bakary Yaou Sangaré, ainsi que du Directeur général Afrique et Intégration africaine au ministère des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale, Abakar Kourma.

L'Initiative internationale de SM le Roi Mohammed VI pour favoriser l'accès des pays du Sahel à l'Océan Atlantique s'inscrit dans le prolongement des efforts constants déployés par le Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée du Souverain, pour une Afrique prospère.

Cette réunion a été couronnée par l'adoption d'un communiqué final, dont lequel les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Tchad ont exprimé l'adhésion de leurs pays à l'Initiative internationale de SM le Roi Mohammed VI pour favoriser l'accès des Etats du Sahel à l'Océan Atlantique, qui offre de grandes opportunités pour la transformation économique de l'ensemble de la région.