Afrique de l'Ouest: Le Mali 'se reconnait parfaitement' dans l'Initiative Atlantique de SM le Roi en faveur des Etats du Sahel (ministre malien des AE)

Marrakech — Le Mali "se reconnait parfaitement" dans l'Initiative Atlantique annoncée par SM le Roi Mohammed VI en faveur des Etats du Sahel, a affirmé, samedi à Marrakech, le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop.

"L'Initiative de Sa Majesté le Roi, annoncée dans Son Discours du 6 novembre à l'occasion du 48e anniversaire de la Marche Verte, a suscité l'intérêt du gouvernement du Mali qui y voit une manifestation de la solidarité et de la fraternité agissante du Royaume à l'endroit des pays frères africains", a souligné M. Diop qui s'exprimait lors de la Réunion ministérielle de coordination sur l'Initiative internationale de SM le Roi Mohammed VI pour favoriser l'accès des pays du Sahel à l'Océan Atlantique.

Les autorités maliennes "apprécient cette initiative fraternelle et solidaire, y voyant l'engagement du Royaume du Maroc à inscrire davantage son action, au-delà de la coopération bilatérale, dans un cadre désormais plus large d'une approche visant à répondre aux aspirations communes à la fois des autorités et des peuples du Sahel", a-t-il soutenu.

Le chef de la diplomatie malienne a, par ailleurs, fait remarquer que "le choix de la célébration de l'anniversaire de la Marche Verte, qui revêt une importance particulière pour le Royaume, pour lancer une telle initiative, illustre toute l'attention que porte le Maroc au développement des pays du Sahel, à travers leur désenclavement".

"Offrir de l'eau, c'est offrir la vie. Le Maroc a choisi d'offrir la mer à des Etat enclavés. Et pour un Etat comme le Mali, vaste de plus de 1.200.000 km2 et entouré par sept Etats voisins, cette offre représente une opportunité à bien des égards", a-t-il dit.

Tout d'abord, a-t-il expliqué, le désenclavement des pays concernés "permettra de dynamiser les échanges tant au niveau intra-africain qu'avec le reste du monde, toute chose qui aura un impact sur nos économies, notamment en permettant de mieux écouler nos produits, de mieux participer au commerce mondial et ainsi d'améliorer la balance commerciale de nos Etats".

De même, cette initiative offre de nombreuses perspectives, notamment en terme "de brassage et d'intégration renforcée des pays concernés à travers nos populations".

Organisée à l'initiative du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, cette Réunion de coordination est marquée également par la participation du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l'extérieur, Bakary Yaou Sangaré, ainsi que du Directeur général Afrique et Intégration africaine au ministère des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale, Abakar Kourma.

L'Initiative internationale de SM le Roi Mohammed VI pour favoriser l'accès des pays du Sahel à l'Océan Atlantique s'inscrit dans le prolongement des efforts constants déployés par le Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée du Souverain, pour une Afrique prospère.