Algérie: Le président de la République appelle à une plus grande adhésion aux démarches visant à ériger la société civile en force de proposition active

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a appelé, samedi à Alger, les acteurs de la société civile à une plus grande adhésion aux démarches visant à ériger la société civile en force de proposition effective et active.

Dans une allocution à l'ouverture des travaux du Forum national de la société civile "Dialogue, citoyenneté et développement", au Palais des nations (Club des Pins), lu en son nom par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, le Président Tebboune a appelé les acteurs de la société civile "à une plus grande adhésion aux démarches visant à ériger la société civile en force de proposition effective et active, en favorisant l'option participative et en travaillant côte à côte avec les pouvoirs publics, conformément aux exigences de la Constitution".

Il a également exhorté les représentants de la société civile dans les différentes instances nationales à "contribuer activement aux activités de ces instances et transmettre les propositions et préoccupations des différentes franges qu'elles représentent pour enrichir le débat public et le dialogue, assurer la maturation des politiques publiques et appuyer les efforts de leur mise en oeuvre, et renforcer la capacité des pouvoirs publics à les évaluer et à les réviser le cas échéant".

A cette occasion, le président de la République a appelé le Gouvernement à "redoubler d'efforts en vue de renforcer la place et l'apport de la société civile, aussi bien au niveau local que national, dans le cadre de son accompagnement permanent".

"L'activité continue et intense de l'Observatoire national de la société civile (ONSC) et autres acteurs et les conférences organisées dans différentes wilayas du pays, dont le forum d'aujourd'hui, incarnent réellement notre vision stratégique visant, pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie, à consacrer la société civile en tant que partenaire actif, capable d'assumer ses responsabilités et de participer au projet de renaissance que nous portons, en vue de renforcer le tissu institutionnel pour évaluer l'action publique au service du citoyen", a-t-il soutenu.

Le président Tebboune a tenu à cette occasion à mettre en relief "la place prestigieuse et le rôle vital de la société civile dans la promotion des valeurs de citoyenneté et du renforcement du volontariat au service de l'intérêt général dans tous les domaines pour atteindre les objectifs du développement national".