Algérie: Ouverture officielle du 16e Festival national du théâtre professionnel à Alger

ALGER — Le 16e Festival national du théâtre professionnel (Fntp) s'est ouvert officiellement vendredi soir à Alger, lors d'une cérémonie officielle en hommage à l'artiste et comédien Sid Ahmed Agoumi, en présence de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji.

Accueillie auThéâtre national algérien Mahieddine-Bechtarzi (TNA), la cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des moujahidine et des Ayant-droits, Laid Rebiga, et du Conseiller auprès du président de la République chargé de l'Education, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de la culture, Mohamed Seghir Saâdaoui, aux côtés d'artistes et figures du monde de la culture.

Dédié à l'acteur Ahmed Agoumi, de son vrai nom Sid Ahmed Meziane, pour son long parcours dans le théâtre et le cinéma et la télévision, le 16e Fntp a consacré un hommage au comédien Sid Ahmed Agoumi, revisitant son parcours à travers le spectacle"Fada'a ennoudjoum" (Espace des stars) qui met en valeur le rôle des artistes et leur place dans la société.

Mise en scène par Ryad Beroual, "Fada'a Ennoudjoum" est une comédie musicale de 90 mn, qui relate la condition socio-professionnelle de l'artiste à travers des tableaux alliant danse, chant et musique.

Servi par une pléiade d'artistes entre comédiens, danseurs et choristes avec la participation de l'artiste Nabil Asli, le spectacle met en scène des serveurs dans un restaurant qui accueille des clients de marque, attirés par la qualité de ses prestations.

Le gérant du restaurant, incarné par Nabil Asli, a mis ses employés à l'épreuve pour confirmer la qualité d'artiste qu'ils revendiquaient, à travers l'accueil réservé à ses clients.

"Fada'a Ennoudjoum rend hommage à Sid Ahmed Agoumi à travers un portrait "off", montrant des extraits de scènes de films dans lesquels il a été distribué, pour accompagner la performance des comédiens sur scène.

Dans son allocution, la ministre de la Culture er des Arts, a salué l'initiative du commissariat du 16e Fntp, de rendre hommage à Sid Ahmed Agoumi.

"C'est est une "reconnaissance à un des pionniers du théâtre algérien", a-t-elle relevé.

Mettant en valeur l'artiste et son rôle dans la société, la ministre a qualifié les créateurs de "protecteurs de la mémoire et de l'existence, qui défendent le pays contre toutes les formes de violence, de haine et d'extrémisme".

Evoquant le décret présidentiel portant statut de l'artiste, promulgué en octobre dernier, Mme Mouloudji, a rappelé que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a accordé une "attention exceptionnelle" à l'artiste à travers sa "protection sur les plans juridique et socio-professionnel".

Selon la ministre, le statut de l'artiste, promulgué en 2023, est "une réalisation importante qui établit un cadre réglementaire au métier de l'artiste et contribuer à amorcer une dynamique dans l'investissement culturel avec la création d'un marché de l'art".

Par ailleurs, elle a rappelé la position et l'engagement constants de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne, soulignant que le théâtre est un "acte humain et moral qui doit éveiller les consciences" sur l'agression sioniste contre le peuple palestinien.

Elle a rappelé, d'autre part, que le ministère de la Culture a suspendu toutes les manifestations culturelles et artistiques à caractère festif en solidarité avec le peuple palestinien et les familles des martyrs suite aux agressions meurtrières de l'occupation sioniste.

Pour sa part, le commissaire du festival, Mohamed Yahiaoui, a rendu hommage à Sid Ahmed Agoumi qui, selon lui, a toujours su être un "comédien souriant, brillant, élégant".

Emu, Sid Ahmed Agoumi, est monté sur la scène du TNA, pour exprimer sa "reconnaissance aux organisateurs et sa gratitude au public nombreux venu témoigner de son "soutien" et son "amour".

Le 16e Fntp se poursuit jusqu'au 31 décembre, avec 13 spectacles en compétition, issus de théâtres régionaux et de coopératives artistiques, en plus du TNA, qui accueille le 16e Fntp.

Le Théâtre régional de Biskra ouvre la compétition avec son spectacle "Ichou" du metteur en scène Azouz Abdelkader, prévu samedi à 19H.