Afrique de l'Ouest: UNOWAS soutient la pleine participation des femmes aux processus politiques

Dakar — Le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS) a organisé hier une conférence sur le rôle des femmes dans les processus électoraux. L'objectif de la conférence était d'évaluer les stratégies actuelles et d'améliorer leur efficacité pour mieux soutenir l'implication des femmes dans les processus électoraux à travers l'Afrique de l'Ouest et le Sahel.

Malgré les engagements internationaux et régionaux, tels que la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies, la charte de l'Union Africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance, et le Protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, des obstacles importants et des défis persistent à la réalisation de l'égalité des sexes dans la représentation et la participation politiques continuent d'entraver la participation des femmes.

70 participants, dont des experts et des praticiens, ont discuté de la mise en oeuvre et de l'impact des stratégies axées sur le genre dans les processus électoraux. Ils ont identifié les barrières culturelles, économiques et juridiques comme des obstacles à la participation des femmes et ont partagé des pratiques qui ont permis de promouvoir avec succès l'égalité des sexes dans les systèmes électoraux. Les discussions ont également mis en évidence l'impact positif de la mise en oeuvre de quotas de femmes pour augmenter la représentation féminine dans les organes parlementaires.

Dans son allocution d'ouverture, la Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Giovanie Biha, a souligné l'importance du rôle des femmes dans les processus électoraux et la nécessité pour tous les acteurs de redoubler d'efforts pour assurer une participation pleine et effective des femmes : "Des progrès ont été réalisés, mais il reste encore beaucoup à faire pour assurer la pleine participation des femmes aux processus politiques dans la région. Notre réunion témoigne de notre détermination collective à relever les défis multiformes auxquels les femmes sont confrontées dans leurs efforts légitimes pour contribuer à la paix et au développement dans notre région", a-t-elle déclaré.

UNOWAS, en étroite coordination avec ses partenaires régionaux et internationaux, continuera à soutenir l'intégration du genre dans les processus électoraux et la mise en oeuvre de la résolution 1325 de l'ONU en Afrique de l'Ouest et au Sahel.