Centrafrique: Le coordinateur humanitaire condamne fermement les attaques à Nzakoundou et appelle à protéger immédiatement les civils

Bangui, 23 décembre 2023 - Le village de Nzakoundou situé dans la préfecture de Lim-Pende (nord-ouest de la République centrafricaine) a été la scène de violences intercommunautaires et d'actes de violence contre des civils le 21 décembre dernier. Au moins 22 personnes ont été tuées, dont une majorité de civils. 25 autres personnes ont été blessées et des maisons ont été incendiées.

Le coordinateur humanitaire, Mohamed Ag Ayoya, condamne fermement ces incidents "qui marquent le 4ème affrontement entre des groupes armés et les Forces armées centrafricaines (FACA) dans le village depuis 2021, avec à chaque fois des conséquences humanitaires particulièrement graves."

"Nous demandons urgemment à toutes les parties impliquées de faire de la protection des civils une priorité et d'adhérer strictement au Droit international humanitaire. Le ciblage des civils et de leurs biens est inacceptable et va à l'encontre des principes qui régissent les conflits armés", a souligné Mohamed Ag Ayoya.

L'attaque a poussé les habitants du village à fuir leurs domiciles et à trouver refuge dans des villages avoisinants. Le coordinateur humanitaire par intérim a insisté sur le fait qu' "il est crucial pour toutes les parties de faciliter l'acheminement de l'aide aux résidents déplacés en toute sécurité et dès que possible afin de fournir une aide humanitaire vitale aux populations affectées."

Mohamed Ag Ayoya exhorte "toutes les parties en conflit à faire preuve de retenue, à s'engager sur la voie du dialogue, et à oeuvrer vers une résolution pacifique de leurs problèmes sous-jacents. Le cycle de violence à Nzakoundou doit prendre fin. Il est important de redoubler d'efforts pour créer des conditions propices à une paix et à une stabilité durables dans la région", a-t-il ajouté.

