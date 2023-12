Egypte: Les forces navales prennent livraison de la frégate 'Al-Qadeer' classe MEKO-A200

Les forces navales ont pris livraison, mardi, de la frégate "Al-Qadeer" de la classe (MEKO-A200), qui intégrera la flotte navale égyptienne.

L'acquisition d'Al-Qadeer, conçue par le chantier naval allemand TKMS, selon les derniers systèmes d'armement et de combat, s'inscrit dans le cadre du renforcement des capacités des forces navales égyptiennes et de la coopération militaire égypto-allemande.

Le commandant des forces navales, Achraf Atwa a prononcé une allocution au cours de laquelle il a transmis les salutations et les hommages du président de la république et commandant suprême des forces armées, Abdel Fattah Al-Sissi et du ministre de la Défense et de la production militaire, Mohamed Zaki aux forces navales allemandes et à la société TKMS.

M. Atwa a souligné les efforts déployés par la marine égyptienne au cours de la dernière période pour moderniser et développer la flotte navale égyptienne et l'infrastructure notamment les quais, les bases navales, les installations et les différents services.