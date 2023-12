Tunisie: L'UST à la croisée des chemins - Le flou perdure

La trêve pas vraiment meublée est un indice pas rassurant dans l'optique du sursaut tant attendu et loin d'être garanti.

Les Tataouinis ont deux matches devant eux pour redresser un peu la barre. Sixièmes du Groupe B avec 6 points en 10 matches (une victoire, 3 nuls et 6 défaites), ils n'ont pas de quoi être fiers d'une première phase à oublier. Le coach Wajdi Bouazzi a fini par jeter l'éponge avant le match contre son ancien club l'Espérance, mettant fin à une expérience qui restera pour lui comme un mauvais souvenir. Forcément, il peut regretter d'avoir pris en main un club qui traverse une période difficile et qui n'arrive pas à trouver la parade à une crise financière profonde et sans précédent depuis son accession en Ligue 1.

Grève, grogne et engagements...

Mohamed Ali Mâalej ,qui a pris le relais , n'est pas à l'abri de connaître la même mésaventure que son prédécesseur et rien n'indique pour l'instant qu'il disposera des moyens nécessaires pour mener la barque à bon port et assurer le maintien au terme de la deuxième phase dans le groupe du Play-Out où des équipes de même niveau ne seraient pas prêtes à faire le moindre cadeau. Car la tâche des Tataouinis sera très rude et des plus ardues s'ils n'arrivent pas à arracher sur le fil au moins la cinquième place avec deux points de bonus.

Pour y parvenir, il leur faudra battre le CAB et l'ASM et attendre des résultats qui leur seraient favorables, ce qui n'est pas chose acquise avec une trêve pas bien exploitée en l'absence d'une solution à la grogne des joueurs pour cumul de salaires impayés qui a engendré une série de grèves répétées. Le seul espoir qui subsiste pour Mohamed Ali Maalej est un bon mercato hivernal pour renforcer son maigre effectif par des recrutements ciblés de joueurs de qualité. La question qui se pose est ce flou total quant à la capacité du comité en exercice actuel de résoudre la crise financière et de trouver les fonds nécessaires pour satisfaire l'effectif en place et faire venir des joueurs et surtout des attaquants racés pour sortir du mutisme offensif et déployer ses ailes à terme.