Madagascar: Noël - Course contre la montre pour les ateliers de couture

A J-2 de Noël, les ateliers de couture tournent à plein régime pour honorer les dernières livraisons de ce jour et de demain, 24 décembre. Le constat est qu'en dépit du développement de l'importation de vêtements, neufs ou de seconde main, les adeptes du sur mesure restent attachés à leurs habitudes.

Dès la mi-novembre, les couturières et couturiers, travaillant généralement dans l'informel, commencent à voir arriver en nombre les clients munis de leurs tissus et leurs modèles de vêtements, à réaliser sur mesure. Ce secteur vivant aussi à l'heure du numérique, les modèles peuvent aussi bien être pris et communiqués en mode virtuel, que via les bonnes vieilles méthodes : les catalogues de mode et les dessins faits à la main.

Les deux derniers jours avant Noël sont ainsi des journées marathon pour les couturières et les ateliers de couture en général, où l'on vit une véritable course contre la montre, afin de pouvoir terminer le travail à temps. Comme la veille de Noël tombe cette année un dimanche, il s'agira alors exceptionnellement d'une journée travaillée pour les couturières et les employés des ateliers de couture.

Les périodes de fêtes sont également synonymes d'augmentation du volume de travail pour plusieurs autres secteurs d'activité, outre la couture, telle la restauration et les métiers de la coiffure, de la beauté et de l'esthétique. Aussi les surcharges de travail ne relèvent pas de l'exception la veille d'un jour de fête. Et le jour J, leurs clients font à la fête ou vont au temple, tandis qu'eux, retrouvent enfin la douceur de leur... lit, pour un repos bien mérité, les gains en prime !