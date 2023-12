Algérie: RND - Préserver les acquis et se mobiliser autour des institutions de l'Etat

BISKRA — Le président du Rassemblement national démocratique (RND), Mustapha Yahi, a appelé samedi de Biskra le peuple algérien à "préserver ses acquis et se mobiliser autour des institutions de l'Etat pour mettre en échec les complots qui ciblent l'Algérie".

Intervenant au cours d'un meeting des militants et cadres de son parti à Biskra, M. Yahi a assuré que sa formation politique invite "le peuple algérien à mettre en échec les tentatives systématiques qui ciblent la sécurité et la stabilité du pays".

Le RND, a-t-il ajouté, a "constamment tenu des positions de soutien à l'Etat algérien et oeuvre au côté des acteurs politiques, de la société civile et des élites pour la sensibilisation contre les menaces et attaques déclarées à tous les niveaux par les vieux ennemis ciblant la jeunesse algérienne et à travers elle l'immunité du peuple algérien".

Il a également salué le bond qualitatif fait par l'économie algérienne au cours des quatre dernières années sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, soulignant que le pays a "affiché durant cette période des indicateurs positifs sur tous les plans dont un taux de croissance élevé et une augmentation jamais égalée du volume des exportations hors hydrocarbures qui devra atteindre 13 milliards dollars vers la fin de l'année en cours".

L'Etat a réalisé des acquis sociaux importants dont "l'augmentation des salaires des fonctionnaires et des retraites, l'allocation de chômage, la prise en charge des catégories précaires et la préservation de la mémoire nationale", a encore ajouté le responsable du RND qui a relevé que "l'Algérie s'engage en 2024 avec un budget social sans augmentation des impôts qui constitue un plus pour la dynamique économique et le climat des affaires".