Afrique: Les pays d'Afrique du Nord-Est ont besoin d'une coopération permanente et d'un lien de sécurité pour l'accès à la mer - Yakob Arsano

Addis Ababa — Les pays d'Afrique du Nord-Est ont besoin d'une coopération mutuelle permanente et d'un lien de sécurité pour un accès équitable à la mer et pour libérer le potentiel existant, a déclaré le professeur Yakob Arsano, maître de conférences à l'université d'Addis-Abeba.

Présentant ses réflexions dans le cadre du thème "Littoraux et riverains en Afrique du Nord-Est : Coopération géopolitique et sécurité régionale" lors de l'atelier conjoint d'aujourd'hui, Yakob a déclaré que le partage de l'eau dans la région renforce le développement régional et la sécurité.

Rappelons que le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que le désir de l'Éthiopie d'avoir accès à la mer est fondé sur le principe du donnant-donnant ainsi que sur des intérêts partagés avec les pays voisins.

En outre, il a précisé que les pays d'Afrique du Nord et d'Afrique de l'Est devaient encourager les aspirations communes et l'autonomie, renforcer les organisations régionales telles que l'IGAD et le COMESA, créer des groupes de travail sur les questions littorales et riveraines, s'engager dans la réactivation des négociations et renforcer les mécanismes de paix et de sécurité.

Selon lui, la transformation des relations géopolitiques régionales, l'utilisation équitable et raisonnable des ressources régionales, la protection et la conservation des ressources en eau partagées et le renforcement de la coopération économique font partie des opportunités prometteuses de la région.

Les pays d'Afrique du Nord-Est sont destinés à rester ensemble, a-t-il déclaré, ajoutant que la coopération sur les ressources partagées peut être le moteur de la prospérité et d'une paix et d'une sécurité durables.

En outre, M. Yakob a souligné que la coopération entre les nations riveraines et littorales devrait être guidée par des principes de confiance mutuelle, d'empathie et d'utilisation équitable et raisonnable des ressources littorales et riveraines.

"Le moment est venu pour les pays d'Afrique du Nord et d'Afrique de l'Est de franchir une nouvelle étape dans la coopération régionale sur les ressources partagées", a-t-il souligné.