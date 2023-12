Tunisie: EGSG en plein changement - Une refonte tactique

Jihed Zarrouk s'efforce d'apporter sa touche en prenant du recul par rapport aux choix de son prédécesseur.

Depuis la confirmation de l'enfant du club Jihed Zarroug, en tant qu'entraîneur principal, EGSG marque un changement net par rapport à l'ère Chaker Meftah.

Par exemple, il vient d'intégrer deux joueurs souvent relégués à l'ombre par son prédécesseur, permettant ainsi de puiser dans le potentiel de l'effectif disponible. Amir Omrani et Hachem Abbès, qui étaient autrefois dans l'ombre, émergent comme des candidats sérieux. Le premier, qui a déserté les entraînements depuis le début de la saison, vient de réintégrer les entraînements, alors que le deuxième a failli claquer la porte et se diriger vers le club voisin de Métlaoui.

Deux compartiments cruciaux retiennent particulièrement l'attention à travers les premières séances : la charnière centrale et l'attaque. Considérant que la défense est le socle de toute grande équipe, des ajustements sont en cours pour renforcer la cohésion et la solidité de la charnière centrale. On le dit encore une fois, Noël Aguibri, souvent titularisé en poste de libéro, n'a pas convaincu.

Hachem Abbès, qui était sur le point de quitter le club gafsien, symbolise cette nouvelle approche axée sur le potentiel inexploité des joueurs. Autour de cet axial expérimenté, une nouvelle configuration défensive est mise à l'essai.

%

La construction offensive, volet essentiel de toute formation performante, est également au centre des préoccupations de Jihed Zarroug, avec un accent particulier sur la créativité et la diversité des styles de jeu.

Lors du match amical disputé face au club divisionnaire de l'AS Lalla, et remporté par les Gafsiens (2-1), le nouvel entraîneur, armé d'une vision claire, a redéfini le rôle crucial de la pointe de l'attaque. En effet, ce maillon faible de la chaîne semble donner des tourments au staff technique. Et pourtant, les attaquants ne manquent pas. Le nouveau topo au niveau de l'entrejeu associe le revenant Omrani à Bangoura pour aiguiller le jeu avec plus de liberté de manoeuvres à ce dernier, pour le placer en soutien à la pointe. Jihed Zarroug oeuvre pour réhabiliter des joueurs, mais aussi pour un changement tactique qui donnera ses fruits s'il est bien appliqué.

Haitham Mbarek pisté par deux clubs...

Titulaire inamovible au sein d'El Gawafel, Haitham Mbarek, qui évolue sous les couleurs vert et jaune depuis deux saisons, est désormais la convoitise de deux clubs de Ligue 1. Un vrai dilemme pour ce joueur : l'attachement au club gafsien, mais en même temps le désir de relever de nouveaux défis. ce n'est pas encore clair pour sa décision finale et celle du club.