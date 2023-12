Tunisie: ESS - Yassine Chikhaoui, l'énigme

Sa blessure aux ligaments croisés n'étant plus qu'un mauvais souvenir, le sort de Yassine Chikhaoui suscite moult interrogations.

Yassine Chikhaoui est en train d'alterner ces derniers temps des apparitions à multiples casquettes, de quoi nourrir les spéculations liées justement à son futur rôle dans la sphère de l'ESS.

Considéré comme une personne particulièrement proche du président de l'Etoile, Othman Jenayah, il a été nommé lors de l'intersaison dans le poste de conseiller technique au centre de formation au sein du nouvel establishment en charge de cette institution-label de l'Etoile. En même temps, « Chikha », comme le surnomment ses coéquipiers et le public étoilé, a été pratiquement constamment présent avec l'équipe fanion lors de nombreuses rencontres. Il a même fait le déplacement à Marrakech à l'occasion du match retour contre les Forces Armées Marocaines ( FAR) comptant pour le 2e tour préliminaire de la Ligue des champions.

Le stratège étoilé a également joué un rôle prépondérant dans la résolution de litiges financiers avec certains joueurs, tout en assurant sa mission habituelle d'encadreur des coéquipiers de Oussama Abid.

Entretemps, Yassine Chikhaoui a fait des apparitions (quoique intermittentes), lors des entraînements avec les hommes de Imed Ben Younès, affichant une réelle volonté de rattraper le temps perdu et réussir son énième come back avec la formation sahélienne. On a même laissé entendre que Chikhaoui pourrait être relativement opérationnel début janvier.

Toutefois, le capitaine de l'ESS n'assure pas une présence permanente aux entraînements et se contente de quelques apparitions sporadiques, de quoi susciter de nouveau certaines spéculations quant à ses dispositions physiques et mentales à faire partie du contingent étoilé lors des prochaines échéances.

En bref, la situation de Yassine Chikhaoui est vraiment intrigante, mais une chose est certaine, le retour en compétition de ce dernier est fortement souhaité par toutes les composantes du club sahélien vu son impact psychologique indéniable sur ses coéquipiers.

Demain la reprise

De retour jeudi matin du long périple tanzanien via l'Egypte, et après deux jours de repos accordés par le staff technique, les coéquipiers de Hamza Jelassi reprendront à partir de demain le chemin des entraînements, en prévision de deux rendez-vous locaux importants : le premier face au Stade Tunisien, prévu le 30 décembre avec comme enjeu la consolidation du fauteuil de leader de leur groupe et assurer ainsi une qualification au play-off avec la note optimale en termes de bonus. Le second non moins important, la super-coupe de Tunisie face à l'Olympique de Béja, fixée pour le 7 janvier prochain.