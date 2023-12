Afrique: Volley - En marge de la CAN U17 - Trop peu, mais pas trop tard

Une peu glorieuse médaille de bronze glanée qui montre que le travail de prospection et d'encadrement des jeunes est insuffisant.

Comment a été préparée cette équipe qui est allée disputer la CAN volley-ball U17 à Misrata ? Nous ne voulons même pas poser la question. Les jeunes envoyés (en plus des résultats qui démontrent que notre volley-ball est en régression et que bien des nations, jadis dans le rétroviseur des Tunisiens sont passées devant) ont fourni la réponse. Ils ont remporté une peu glorieuse médaille de bronze en s'imposant contre les Camerounais 3-1 (23-25, 25-20, 25-19, 25-22). Le titre est revenu aux Egyptiens qui ont battu en finale les Libyens 3-0 (25-19, 25-20, 25-16).

Nos jeunes se sont qualifiés pour la phase finale de la Coupe du monde 2024 de cette catégorie. Une belle affaire !

Quel visage allons-nous montrer en cette occasion ? Est-ce que nous y allons pour faire de la figuration ou pour démontrer que nous sommes en progrès et que le volley-ball tunisien est réellement représentatif ?

Sans pour autant discréditer nos jeunes qui ont, sans aucun doute, fait le maximum, en dépit des moyens réduits dont ils disposent, nous avons observé l'équipe et les éléments qui la composent. Ce n'est point avec ces jeunes dont la majorité est d'une taille incompatible avec les exigences du volley-ball moderne, que nous pourrions défendre nos chances et assurer l'avenir.

Comment procède-t-on à la prospection et à la sélection des jeunes qui sont supposés devenir une relève pour l'équipe fanion ?

Bien entendu, si nous procédons à une sélection qui se limite à une compétition qui réunit quelques équipes et qui offre des matchs d'un niveau qui laisse à désirer, c'est une conséquence normale d'une situation qui prévaut, mais qui demande à être revue. Nous revenons encore une fois au peu d'efforts que fournissent des fédérations qui ont opté pour le moins de... tourments, en gérant des calendriers aux dépens de ce qu'on devrait faire pour élargir le champ de prospection.

Parmi les deux millions et demi de jeunes qui vont à l'école, lycées et collèges, il y a certainement, sans aucun doute possible, des éléments qui répondent à des conditions morphologiques s'adaptant au volley-ball et au basket-ball modernes. Il n'y a qu'à emprunter un bus ou un métro pour s'en rendre compte !

Tant que l'on continuera à limiter notre activité sportive à ce que ramènent des clubs désargentés et démunis de moyens, de personnel d'encadrement et de volonté de mieux faire, et à négliger les apports que pourraient amener les sports scolaires et universitaires, nous continuerons à perdre du terrain sur nos principaux rivaux. Il n'y a pas de plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Mais il n'est pas trop tard pour sortir de cette torpeur maladive et agir.