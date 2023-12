Tunisie: Cnuced - Commerce mondial - Une année de fracture

Anu Peltola, cheffe du service des statistiques de la Cnuced, souligne l'importance capitale de disposer de données opportunes et de qualité dans le contexte actuel de multiples crises mondiales. Elle affirme que ces statistiques sont essentielles pour permettre aux pays de prendre des décisions éclairées, en s'appuyant sur des données probantes pour répondre aux défis contemporains.

Le 14 décembre marque la publication du Manuel de statistiques 2023 par la Cnuced, une référence mondiale incontournable en matière de tendances du commerce et de développement, dévoilée de manière annuelle. Ce manuel constitue une mine d'informations officielles, offrant un aperçu détaillé de l'évolution de l'économie mondiale à l'échelle régionale, nationale et sectorielle.

Il offre une perspective approfondie sur l'évolution récente du commerce international, de l'économie mondiale et des tendances clés influençant le développement. «En cette ère d'incertitude, les données précises et comparables de ce manuel sont devenues un outil indispensable pour les décideurs, les chercheurs et les acteurs économiques, guidant les réponses stratégiques aux crises et la construction d'une économie mondiale plus résiliente et durable», estiment les auteurs du rapport.

Une année de croissance, mais...

%

En 2022, les données révèlent une croissance continue de l'économie post-pandémie du Covid-19, tant pour le produit intérieur brut (PIB) que pour le commerce international. Le PIB réel a progressé de 3,1 %, marquant une décélération par rapport à la croissance exceptionnellement élevée de 5,9 % en 2021. Un stimulus puissant a propulsé le commerce international des marchandises bien au-delà de ses niveaux d'avant la pandémie dès 2021, avec une augmentation persistante en 2022, bien qu'à un rythme moindre.

La croissance du commerce des services a été plus modérée que celle des marchandises, ne retrouvant ses niveaux pré-pandémiques qu'en 2022, principalement en raison d'une reprise significative des voyages internationaux. En revanche, les services numériquement livrables ont connu une expansion notable en 2021, suivie d'une croissance modérée de 3 % en 2022.

Selon les estimations actuelles de la Cnuced, la dynamique de croissance du commerce international et de la production économique perd de son élan en 2023. La croissance réelle du PIB devrait ralentir à 2,2 %, tandis que la croissance du commerce des services est estimée à 7,0 % pour l'année 2023. Les premières statistiques suggèrent une diminution de 4,6 % dans le commerce international des marchandises au premier semestre de 2023, par rapport à la même période de l'année précédente. Les estimations actuelles indiquent une persistance de ce déclin au cours des troisième et quatrième trimestres de 2023 par rapport à la même période de l'année précédente.

Les biens en recul, les services en avant

Depuis la mi-2022, le commerce mondial affiche une croissance négative, principalement attribuable à la forte contraction du commerce des biens, qui s'est maintenue tout au long des trois premiers trimestres de 2023. En revanche, le commerce des services a démontré une plus grande résilience, enregistrant une croissance positive sur la même période. Dans l'ensemble, selon les prévisions du «Global Trade Update», le commerce mondial pourrait enregistrer une chute, estimée à moins de 31 billions de dollars américains en 2023, représentant une contraction d'environ 1,5 billion de dollars américains (soit 4,5 %) par rapport au record de 2022.

Plus spécifiquement, on anticipe une contraction d'environ 2 billions de dollars américains, soit 7,5 % pour le commerce des biens en 2023, tandis que le commerce des services il devrait connaître une augmentation d'environ 500 milliards de dollars américains, soit 7 %. Malgré la diminution de la valeur des biens échangés en 2023, la légère croissance positive du volume du commerce international suggère une demande mondiale résiliente pour les produits importés.

Perspectives contrastées dans les économies majeures

Le commerce des biens entre les principales économies affiche une baisse continue au cours des quatre derniers trimestres. Malgré cela, la Fédération de Russie a enregistré une croissance annuelle positive des importations, tandis que le Brésil et l'Union européenne ont présenté des tendances favorables dans les exportations.

Les données trimestrielles témoignent d'une tendance négative persistante, avec toutes les principales économies, à l'exception des États-Unis, signalant des diminutions soit des importations, soit des exportations, soit des deux.

Bien que la comparaison entre la croissance annuelle et trimestrielle suggère des améliorations pour plusieurs économies, la tendance globale est demeurée négative au troisième trimestre 2023. Ainsi, le commerce des marchandises a connu un déclin dans les principales économies.

Le document note que les informations relatives aux services sont publiées avec un décalage d'un trimestre par rapport aux données sur les marchandises. Sur une base annuelle, le commerce des services a enregistré une augmentation dans la plupart des économies entre le deuxième trimestre 2022 et le deuxième trimestre 2023. Cependant, la croissance trimestrielle au deuxième trimestre 2023 a été inférieure aux moyennes annuelles, suggérant que la tendance ascendante du secteur des services pourrait atteindre un plateau.

Les variations régionales persistent

Le récent repli du commerce mondial s'est révélé plus prononcé, en moyenne, pour les pays en développement. Sur une base annuelle, les importations et les exportations de ces pays ont connu une baisse moyenne de 6 % et 7 % respectivement. Lorsque l'on exclut les économies de l'Est asiatique, les chutes annuelles du commerce des pays en développement se révèlent moins marquées.

Les données trimestrielles révèlent des tendances plus similaires entre les moyennes des pays en développement et celles des pays développés. Bien que le commerce Sud-Sud montre une baisse notable sur une base annuelle, les données préliminaires pour le troisième trimestre 2023 indiquent un déclin plus modéré. Les pays en développement et le commerce Sud-Sud sont les principaux moteurs du déclin du commerce mondial, bien que la croissance du commerce des biens soit observée au troisième trimestre 2023, tant pour les pays en développement que pour les pays développés.

La plupart des régions ont enregistré une croissance négative du commerce, tant sur une base annuelle que trimestrielle. La région nord-américaine se distingue par de meilleures performances, notamment dans le commerce intra-régional. À l'inverse, l'Est asiatique a affiché une faiblesse notable tout au long de 2023, avec des signes de reprise observés au troisième trimestre. Les régions incluant la Fédération de Russie et l'Asie centrale, ainsi que l'Afrique, ont subi un fort déclin des exportations, surtout sur une base annuelle.

Au cours du dernier trimestre, le commerce intra-régional a été particulièrement faible en Afrique, en Europe, et dans la région regroupant la Fédération de Russie et les économies d'Asie centrale. Malgré des performances mitigées en Asie de l'Est et en Afrique, le commerce est demeuré résilient en Amérique du Nord. La croissance du commerce régional des biens a été observée au troisième trimestre 2023.