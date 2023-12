Tunisie: Le CAB avance dans le bon sens - Vers une stratégie de jeu stable

La trêve semble avoir apporté les solutions nécessaires...

Depuis le début de la compétition, le CAB n'a pas cessé de chercher un système de jeu qui sied le mieux au profil à ses joueurs. Les entraîneurs successifs qui ont défilé ont essayé des formules sans résultat ! Les Cabistes sont allés de déception en déception jusqu'à se faire largement distancer, très tôt de surcroît, par les équipes qui jouent pour accéder à la poule de play-off.

On a même rapporté dans ces mêmes colonnes, à maintes reprises, que l'opération de recrutement à l'intersaison était un échec total ! La meilleure illustration est cette irrégularité sur le plan des prestations et des résultats. Avec la trêve, qui est venue à temps d'ailleurs, les choses semblent avoir évolué si l'on se réfère aux matches amicaux. Ce ne sont pas les résultats qui importent le plus en cette période de pause, car rien ne vaut la compétition officielle, mais plutôt les progrès réalisés au niveau de la discipline du jeu et les changements opérés dans la configuration de la formation.

Taieb Ben Zitoun change la donne

En effet, l'entraîneur Maher Kanzari, qui a longtemps prôné le 3-5-2 ou le 5-3-2 suivant qu'on est dans la récupération du ballon ou dans la relance du jeu, s'est mis à adopter le 4-3-3 pour la simple et bonne raison qu'il a découvert en Taieb Ben Zitoun des qualités d'attaquant. Et ce n'est pas un hasard si ce dernier a réussi à marquer contre l'OB, en amical récemment.

Cette reconversion a offert au staff technique une solution supplémentaire pour résoudre un tant soit peu l'inefficacité offensive. On sait que l'attaque a brillé jusqu'ici par sa stérilité si l'on excepte les 3 buts face à l'ASM qui compte la défense la plus perméable de la poule. Tous ces chambardements nous conduisent à constater donc que la charpente a pris forme et que l'équipe commence à se stabiliser. Ainsi, le staff technique aura tout le loisir de choisir sa formation de départ dans le groupe suivant : Wissem Ghozzi et Kaies Amdouni (gardiens), Aziz Guesmi et Rayen Rhimi ( latéraux), Allalah, Seyde et Akremi ( défenseurs axiaux), Midani, Cissoko et Konte Alassan, Bouallegui et Tritar (milieux de terrain), Ben Zitoun, Fellahi et Othmani (attaquants).

Les trois ou quatre autres joueurs qui clôtureront la liste des 18 ou 19, qui disputeront le play-out, seront choisis parmi les plus en forme au moment opportun. On pense notamment au jeune attaquant espoir Allouche qui a marqué lors du test contre l'OB (1-1), Ben Aissa, Moussa Saw, Mechergui, Aloui, Dridi et Ferchichi. Tout le monde a bénéficié de plus de temps de jeu, et c'est à chacun maintenant de se surpasser et de montrer ce qu'il sait faire sur le terrain... comme l'ont souvent dit dans les coulisses certains ex-Cabistes, à l'instar de Ahmed Bourchada et Mokhtar Trabelsi.

Ce faisant, le compartiment offensif, qui n'est pas le fort du CAB en cette première partie de championnat, sera certainement renforcé par un autre attaquant pendant cette période de mercato d'hiver qui prendra fin au terme de ce mois de décembre 2023, nous dit-on dans l'entourage proche du club. On parle dans les coulisses d'un étranger et plus précisément d'un joueur africain au profil de buteur. Si cette opération de recrutement réussit, le CAB aura des chances de bâtir une équipe plus conforme à son rang. La défense s'est nettement améliorée, l'entrejeu s'est stabilisé, il ne reste plus qu'à l'attaque de conclure...